Sarà un altro mese impegnativo per i nuovi anime su Netflix poiché a maggio 2022 avremo anime nuovi di zecca e di ritorno nella libreria degli Stati Uniti.

Di seguito è riportato l’elenco programmato degli anime in arrivo su Netflix USA a maggio 2022:

Nuovo anime su Netflix a maggio 2022

Vampire in the Garden (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: da definireGenere: Avventura, Dramma | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Yû Kobayashi, Megumi HanData di uscita di Netflix: Lunedì 16 maggio 2022

Nonostante sia a solo un mese di distanza, non siamo ancora sicuri del numero di episodi di Vampire in the Garden in arrivo su Netflix a maggio 2022. La serie è stata annunciata nel 2019 ed è passato molto tempo dall’arrivo dell’anime. Ma, considerando che l’anime è realizzato da WIT Studio, lo stesso studio dietro Attack on Titan, varrà la pena aspettare.

Una volta, umani e vampiri coesistevano pacificamente, ma le tensioni tra le due specie hanno rotto la loro relazione. La speranza per la pace tra i due ora è nelle mani di un ambizioso violinista e della regina dei vampiri.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile (2022) N

Direttore: Michihito FujiiGenere: Fantascienza, thriller | Tempo di esecuzione: N / ALancio: Atsuko Tanaka, Akio Ootsuka, Kouichi Yamadera, Osamu Saka, Sakiko TamagawaData di uscita di Netflix: Lunedì 9 maggio 2022

Il film è una rivisitazione e una rivisitazione della prima stagione con scene nuove di zecca mai viste prima.

Nel prossimo futuro, il progresso della tecnologia ha portato a una nuova ondata di criminalità informatica da parte di individui potenziati noti come “cyberbrains”. Per combattere il numero crescente di crimini, il cyborg Motoko Kusanagi si fa carico dell’organizzazione di lotta alla criminalità nota come sezione 9 di pubblica sicurezza.

One Piece (Nuove Stagioni)

Le stagioni: da confermare | Episodi: da definireGenere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Hiroaki Hirata, Yuriko Yamaguchi, Ikue OotaniData di uscita di Netflix: Domenica 22 maggio 2022

In precedenza avevamo riferito che altre stagioni di One Piece sarebbero arrivate su Netflix a marzo, tuttavia, all’ultimo minuto i piani sono stati modificati. Ora viene riportato ancora una volta che le nuove stagioni arriveranno a maggio. Come minimo Netflix dovrebbe ricevere tutto l’arco di Skypeia, e se siamo fortunati arriveranno anche Water 7 ed Ennis Lobby.

Ghost in the Shell: SAC_2045 (Stagione 2) N

Le stagioni: 2 | Episodi: da definireGenere: Azione, Crimine | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Richard Epcar, Micahel McCarty, Crispin Freeman, Mary Elizabeth McGlynn, Melissa FahnData di uscita di Netflix: Lunedì 23 maggio 2022

La controversa rivisitazione dell’amato adattamento anime del manga di Masamune Shirow ritorna per una seconda stagione!

Nel prossimo futuro, il progresso della tecnologia ha portato a una nuova ondata di criminalità informatica da parte di individui potenziati noti come “cyberbrains”. Per combattere il numero crescente di crimini, il cyborg Motoko Kusanagi si fa carico dell’organizzazione di lotta alla criminalità nota come sezione 9 di pubblica sicurezza.

Pokemon Master Journeys: La serie (parte 3) N

Parti: 3 | Episodi: 39/42Genere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 25 minutiData di uscita di Netflix: Giovedì 26 maggio 2022

In precedenza avevamo previsto che la serie potesse arrivare ad aprile, ma gli abbonati dovranno solo aspettare una manciata di settimane prima di poter vedere altre avventure di Ash e Goh.

In genere, gli ultimi episodi di Pokémon arrivano su Netflix circa tre mesi dopo la versione precedente. C’è stato un intervallo di quattro mesi tra il rilascio della parte 1 e la parte 2, ma è stato considerato tardivo. Speriamo di saperne di più presto!

Anime settimanali di ritorno su Netflix a maggio 2022

Komi Can’t Communicate (Stagione 2) N

Le stagioni: 2 | Episodi: settimanalmenteGenere: Drammatico, Romantico| Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Aoi Koga, Gakuto Kajiwara, Rie Murakawa, Rumi Ookubo, Junya EnokiData di uscita di Netflix: 27 aprile 2022 | Nuovi episodi: giovedì

Shouko Komi inizia il suo primo giorno in un prestigioso liceo privato dove sale immediatamente in vetta grazie al suo bell’aspetto, ai capelli neri e all’alta statura. Tuttavia, è pessima nel comunicare e spaventa gli altri studenti. Quando il compagno di studi Hitohito Tadano si rende conto che Shouki è scarso nel comunicare e probabilmente non ha mai avuto un solo amico, si pone l’obiettivo numero uno di aiutare Shouki a fare cento amici in modo che possa superare il suo disturbo di comunicazione.

Quale anime guarderai su Netflix a maggio 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto!