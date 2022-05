Nuovo anime su Netflix a giugno 2022

È un altro mese emozionante per i fan degli anime su Netflix poiché vediamo più episodi di One Piece e l’arrivo di Spriggan e BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy che vede nuovi adattamenti anime per la prima volta da decenni.

Di seguito è riportato l’elenco programmato degli anime in arrivo su Netflix USA a maggio 2022:

Spriggan (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 6Genere: Azione, avventura, fantascienza | Tempo di esecuzione: 45 minutiLancio: Chiaki Kobayashi, Mariya Ise, Kenji Hamada, Yôhei AzakamiData di uscita di Netflix: Sabato 18 giugno 2022

L’ultimo adattamento che abbiamo visto di Spriggan è stato l’amato film del 1998. Con moderne tecniche di animazione, ma mantenendo l’incredibile estetica del manga Spriggan, ci aspettiamo che la serie anime di Spriggan sia uno dei migliori adattamenti Netflix fino ad oggi.

Nelle profondità delle montagne dell’Ararat in Turchia, un’organizzazione segreta nota come ARCAM ha trovato quella che si crede essere l’Arca di Noè. Tuttavia, l’US Machine Corps., un’organizzazione canaglia del Pentagono, vuole conquistare l’Arca come mezzo di comunicazione globale supremazia. Solo un agente speciale dell’ARCAM noto come Spriggan si frappone sulla loro strada. Lo Spriggan giapponese Yu Ominae si allea con lo Spriggan francese Jean-Jacques Mondo per combattere i membri dell’US Machine Corps. guidato dal colonnello MacDougall, un ragazzo geneticamente potenziato con poteri psionici mortali. Tuttavia, devono agire in fretta e fermare MacDougall prima che usi l’Arca per la sua agenda.

BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy- (Parte 1) N

Parti: 1 | Episodi: 12Genere: Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 24 minutiLancio: Yoko Hikasa, Kishô Taniyama, Hiroki Yasumoto, Tomori KusunokiData di uscita di Netflix: Giovedì 30 giugno 2022

Proprio come Spriggan, i fan di BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy hanno aspettato decenni per il prossimo adattamento anime.

L’Armata Ribelle Oscura, che ha in programma di resuscitare il dio della distruzione Anthrasax, continua ad espandere il suo potere nel tentativo di governare il mondo, guidata dai quattro Re Divini, estremamente potenti. Il Regno dei Metallicana nel Continente Metallion Centrale viene assalito dall’Armata Ribelle Oscura guidata da uno stregone. Per salvare il regno, Tia Noto Yoko, figlia del Gran Sacerdote, deve prendere una decisione: deve resuscitare l’antico grande mago che un tempo complottava per governare il mondo e che è sigillato nel suo amico d’infanzia Lucien Renren. L’unica cosa che può annullare il sigillo è il bacio da vergine di una vergine. Di fronte a un pericolo imminente, Yoko mette le sue labbra su quelle di Lucien e, in quel momento, un’energia oscura e potente riempie l’aria. Il protagonista più forte, più selvaggio e più bello, il leggendario mago Dark Schneider, è finalmente rianimato!

One Piece (stagioni multiple)

Le stagioni: 8 | Episodi: 195Genere: Azione, Avventura, Commedia | Tempo di esecuzione: 25 minutiLancio: Mayumi Tanaka, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Kazuya Nakai, Hiroaki HirataData di uscita di Netflix: Mercoledì 22 giugno 2022

Finora Netflix USA ha visto l’aggiunta di East Blue Saga, Alabasta Saga e, più recentemente, Sky Island Saga. Il prossimo arco narrativo che verrà aggiunto a Netflix sarà l’incredibile saga di Water 7 che vedrà Rufy e l’equipaggio di Cappello di Paglia acquisire un nuovo membro dell’equipaggio e combattere l’organizzazione ombra del governo mondiale CP9.

Quale anime guarderai su Netflix a giugno 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto!