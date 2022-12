Nuovo anime su Netflix a gennaio 2023

Netflix sta dando il via al nuovo anno con cinque titoli anime nuovi e di ritorno. Gennaio vedrà il ritorno di Record di Ragnarok e La via del marito di casae per la prima volta su Netflix vedremo le terrificanti opere di Junji Ito.

Di seguito è riportato l’elenco programmato degli anime in arrivo su Netflix USA a gennaio 2023:

Kimi ni todoke: Da me a te (2 stagioni)

Le stagioni: 2 | Episodi: 38Genere: Commedia, Drammatico, Romantico | Durata: 24 minutiLancio: Mamiko Noto, Daisuke Namikawa, Yuko Sanpei, Miyuki Sawashiro, Miho MiyagawaData di rilascio di Netflix: 1 gennaio 2023

Un anime perfetto per ogni fan della fetta del genere, o per chiunque desideri entrare nell’anime per la prima volta.

Nonostante la sua natura timida e dolce, grazie alla somiglianza di Sawako Kuronuma con il mostro di The Ring, le viene dato il soprannome di “Sadako”. Desiderosa di fare amicizia, Sawako si ritrova attratta dal ragazzo più popolare della classe, Shouta Kazehaya.

Mostro (1 stagione)

Le stagioni: 1 | Episodi: 74Genere: Crimine, Dramma | Durata: 24 minutiLancio: Hidenobu Kiuchi, Mamiko Noto, Nozomu Sasaki, Tsutomu Isobe, Junko TakeuchiData di rilascio di Netflix: 1 gennaio 2023

Considerato uno dei migliori anime della metà degli anni 2000, l’aggiunta di Monster alla libreria è enorme per Netflix.

Il passato del dottor Kenzo Tenma torna a perseguitarlo quando si scopre che un suo ex paziente è un serial killer. Afflitto dal senso di colpa, Tenma è determinato a rimettere le cose a posto.

The Way of the House Husband (Stagione 2) N

Le stagioni: 2 | Episodi: 20Genere: Azione, Commedia | Durata: 16 minutiLancio: Kenjirò Tsuda, Shizuka Itō, Kazuyuki Okitsu, Keith Silverstein, Mao IchimichiData di rilascio di Netflix: 1 gennaio 2023

Sebbene la prima stagione non abbia impressionato il pubblico con la sua animazione, il fascino e la commedia sono stati sufficienti per guadagnare una considerevole base di fan che non vede l’ora dell’imminente seconda stagione e della parte 3 dell’anime.

Nel mondo criminale, Tatsu era un tempo un leggendario membro degli Yazuka, che una volta sconfisse una banda rivale da solo mentre era dotato solo di un tubo di piombo. L'”Immortal Tatsu” incute paura nei cuori e nelle menti degli agenti di polizia e dei criminali. Subito dopo essere scomparso, Tatsu riappare, ora cercando di guadagnarsi da vivere onestamente come casalingo di sua moglie Miku. Diventare un marito casalingo rappresenta una nuova sfida per Tatsu poiché deve affrontare disavventure in cucina e temute vendite al supermercato.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 18Genere: Orrore | Durata: da definireLancio: Romi Park, Yûki Kaji, Tomokazu Sugita, Takahiro Sakurai, Hiro ShimonoData di rilascio di Netflix: 18 gennaio 2023

Uno dei più grandi autori di manga horror del Giappone, Junji Ito, sta facendo adattare alcuni dei suoi lavori più famosi in un’antologia di anime su Netflix.

Il genio Junji Ito è stato a lungo in prima linea nel mondo dei manga horror giapponesi. Con una selezione di 20 macabri capolavori traboccanti della sua visione del mondo originale e personaggi affascinanti disegnati nel suo stile sbalorditivo, inclusi titoli popolari come “Hanging Balloon” e i personaggi preferiti dai fan Tomie e Soichi, questa serie animata immergerà totalmente gli spettatori nel fascino maniacale di Junji Ito.

Recrod of Ragnarok (Stagione 2) N

Le stagioni: 2 | Episodi: 22Genere: Azione, Avventura | Durata: 24 minutiLancio: Miyuki Sawashiro, Tomoyo Kurosawa, Yukihiro Nozuyama, Jun’ichi Suwabe, Wataru Takagi

I fan del manga non sono rimasti particolarmente colpiti dall’animazione della prima stagione, tuttavia, con la Yumeta Company che si è occupata dell’animazione della seconda stagione, si spera che ci sarà un significativo aumento della qualità. I primi dieci episodi saranno disponibili al momento del rilascio, con altri episodi che verranno rilasciati in un secondo momento.

Con gli dei che decidono che il destino dell’umanità dipende dal loro completo annientamento, viene data loro un’ultima possibilità per dimostrare il loro valore davanti agli dei. Impegnandosi in una battaglia di Ragnarok, 13 umani della storia vengono portati davanti agli dei per impegnarsi in duelli all’ultimo sangue. L’umanità richiede sette vittorie per sopravvivere, quindi anche le probabilità che i combattenti ricevano una valchiria, ciascuna adattata in un’arma potente in grado di consentire agli umani di combattere gli dei.

Quale anime non vedi l’ora di guardare su Netflix a gennaio 2023? Fateci sapere nei commenti qui sotto!