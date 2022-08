Nuovi programmi e film Netflix in arrivo a settembre 2022

Mentre l’estate volge al termine e l’autunno si avvicina, ci sono così tanti nuovi programmi e film Netflix che aspettano con ansia questo settembre.

Anche se non è il mese più vivace per Netflix rispetto ai mesi scorsi, che includevano titoli come Cose più strane e fiume vergine (tra molte altre grandi uscite), ci sono un sacco di fantastici film e programmi originali Netflix da non perdere per farci divertire.

Dalle ultime stagioni di Cobra Kai e Destino: la saga delle Winx agli attesissimi nuovi film Fai vendetta e Bionda, c’è così tanto da aspettarsi.

Nuovi film Netflix settembre 2022

Prima di tuffarci nei nuovi programmi Netflix che guarderemo tutti insieme per tutto settembre, parliamo di alcuni dei più grandi film in arrivo durante il mese con Kat Graham, Maya Hawke, Camila Mendes e Ana de Armas.

Amore in Villa

Data di rilascio: 1 settembre

The Vampire Diaries star Kat Graham e L’Accademia degli Ombrelli la star Tom Hopper unisce le forze per la commedia romantica Amore in Villa. Quando una donna appena single fa un viaggio a Verona, in Italia, scopre che la villa che aveva prenotato era stata in qualche modo raddoppiata prenotata con un bell’uomo britannico. Ci sono state battute d’arresto peggiori! Dai un’occhiata al rom-com all’inizio del mese.

Fai vendetta

Data di rilascio: 16 settembre

Cose più strane star Maya Hawke e Riverdale la star Camila Mendes si unisce alla commedia dark per adolescenti Fai vendetta nei panni di Eleanor e Drea (rispettivamente), Sono ragazze con un osso da raccogliere con i loro aguzzini. Il film è di Jennifer Kaytin Robinson, la sceneggiatrice e regista della commedia romantica Netflix di successo qualcuno di grande, e farà la sua prima il 16 settembre.

bionda

Data di rilascio: 28 settembre

Forse uno dei film Netflix più attesi dell’anno, Ana de Armas interpreta l’icona di Hollywood Marilyn Monroe nell’adattamento di Andrew Dominik del romanzo biografico di Joyce Carol Oates bionda. Il film ha conquistato i titoli dei giornali per la sua rara valutazione NC-17, ma sicuramente guadagnerà così tanti elogi per la sua protagonista quando sarà presentato in anteprima il 28 settembre.

Nuovi programmi Netflix settembre 2022

Insieme agli emozionanti film Netflix in arrivo a settembre, ci sono così tanti nuovi programmi Netflix diretti alle nostre liste di controllo che faranno parlare tutti. Nuove stagioni di successi consolidati tornano con nuovi episodi, ma una nuovissima serie limitata sicuramente riscalderà l’inizio dell’autunno.

Cobra Kai stagione 5

Data di rilascio: 9 settembre

La serie commedia drammatica di successo Cobra Kai ritorna per la sua quinta stagione il 9 settembre e i fan saranno così entusiasti di vedere l’ultimo lotto di episodi. Dopo gli eventi della stagione 4, la storia continua all’indomani dell’All Valley Tournament. Non perdere un minuto della nuova stagione quando inizierà lo streaming a settembre.

Diavolo nell’Ohio

Data di rilascio: 2 settembre

Emily Deschanel fa il suo ritorno in televisione dopo la fine di Ossa nel 2017 nella serie limitata Netflix Diavolo nell’Ohio. Basata sull’omonimo romanzo, la serie limitata di otto episodi è il thriller di suspense che inizierà settembre con uno spavento. Aggiungi la nuova serie di Deschanel alla tua lista di controllo per il weekend del Labor Day.

Fate: The Winx Saga stagione 2

Data di rilascio: 16 settembre

Dopo la sua prima nel febbraio 2021, Destino: la saga delle Winx è finalmente tornato con la sua seconda stagione il 16 settembre. Mentre la prima stagione consisteva in sei episodi, la stagione successiva del dramma adolescenziale soprannaturale ha otto episodi. C’è di più da amare della serie preferita dai fan quando fa il suo ritorno in vista della stagione spettrale!

Nuove uscite Netflix settembre 2022

Per quanto tutti amiamo i contenuti originali di Netflix, ci sono così tanti altri nuovi film e spettacoli in arrivo questo settembre. Dai un’occhiata più da vicino a tutto ciò che verrà rilasciato su Netflix durante il mese di seguito:

1 settembre

Garanzia

Veloce e senti l’amore

Amore in Villa

Fuori dai guai

Resident Evil: Retribuzione

Roccia del Secolo

Biancaneve e il cacciatore

Coniglio Samurai: Le cronache di Usagi stagione 2

I ponti della contea di Madison

Questo è 40

2 settembre

Compra la mia casa

Datato e correlato

Diavolo nell’Ohio

Edera + Fagiolo

Il Festival dei Trovatori

Non sei niente di speciale

5 settembre

Cocomelon stagione 6 (nuovi episodi)

6 settembre

Untold: La corsa del secolo

8 settembre

Fine della strada

L’imperfetto

9 settembre

Cobra Kai stagione 5

Narco-santi

13 settembre

Jo Koy: In diretta dal Forum di Los Angeles

14 settembre

15 settembre

Bastardo!! – Heavy Metal, Dark Fantasy stagione 1 parte 2

16 settembre

Fai vendetta

Alla deriva per casa

Destino: la saga delle Winx stagione 2

Santo

I coraggiosi

20 settembre

Patton Oswalt: Urliamo tutti

21 settembre

Progettare Miami

Fortune Seller: una truffa televisiva

Iron Chef: Messico

22 settembre

23 settembre

Blues di un jazzista

Atena

Le ragazze alle spalle

26 settembre

My Little Pony: lascia il segno

28 settembre

bionda

Troppo caldo da gestire: Brasile

29 settembre

30 settembre

Cosa guarderai su Netflix a settembre? Condividi le tue scelte nei commenti!