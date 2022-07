Nuovi originali in lingua spagnola in arrivo su Netflix nell’agosto 2022

Alcuni dei drammi non in inglese più popolari su Netflix appartengono a nazioni di lingua spagnola. Mentre non c’è Rapina di denaro, Sky Rojoo Benvenuto nell’Eden in questo elenco, agosto è l’occasione perfetta per provare almeno uno dei tre nuovissimi originali in lingua spagnola su Netflix.

Di seguito sono riportati gli originali in lingua spagnola in arrivo su Netflix nell’agosto 2022:

Non incolpare il Karma! (2022) N

Direttore: Elisa MillerGenere: Commedia, Romantico | Tempo di esecuzione: 85 minutiLancio: Aislinn Derbez, Carmen Madrid, Renata Notni, Giuseppe Gamba, Mauricio Garcia LozanoData di uscita di Netflix: 3 agosto 2022

Sara è una stilista frustrata che incolpa il karma della sua sfortuna. Ma presto dovrà trovarsi faccia a faccia con sua sorella Lucy, sulla quale la fortuna sta sorridendo, e dovrà affrontare una serie di situazioni che la porteranno a prendere una decisione cruciale. Sono cose del destino.

Alta temperatura (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: da definireGenere: dramma | Tempo di esecuzione: da definireLancio: Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Iván Amozurrutia, Esmeralda Pimentel, Polo MorínData di uscita di Netflix: 17 agosto 2022

Non sappiamo ancora cosa ci riserverà esattamente High Heat (Donde hubo fuego), a parte il fatto che la storia è incentrata sulle vite dei vigili del fuoco, che quotidianamente si mettono di fronte al pericolo per salvare vite umane.

La ragazza allo specchio (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: da definireGenere: Drammatico, Soprannaturale | Tempo di esecuzione: da definireLancio: Mireia Oriol, Álex Villazán, Pol Monen, Claudia Roset, Javier MorgadeData di uscita di Netflix: 19 agosto 2022

Probabilmente la migliore scelta del mese, non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà La ragazza allo specchio. Un potenziale successo dormiente, si spera, la serie sarà il successo a sorpresa su Netflix quest’estate.

Dopo essere sopravvissuta a un incidente d’autobus che ha ucciso la maggior parte dei suoi compagni di classe, Alma si sveglia senza alcun ricordo dell’incidente o del suo passato. I suoi genitori sembrano estranei e la sua casa è un luogo pieno di segreti e mistero. Ha il crescente sospetto che tutti intorno a lei stiano mentendo, cercando di trasformarla in qualcun altro. Intrappolata in un mondo che non si sente proprio, deve svelare gli eventi che hanno portato all’incidente prima che la sua vera identità svanisca per sempre.

