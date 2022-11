Sarà un altro fantastico mese di nuovi k-drama per concludere un altro anno estremamente forte per i k-drama su Netflix. Ci sono alcuni nuovi fantastici spettacoli in arrivo e alcuni altrettanto fantastici drammi settimanali di ritorno. Ecco i nuovi k-drama su Netflix a dicembre 2022.

Nel caso te li fossi persi, abbiamo anche tenuto traccia delle ultime uscite di k-drama nel novembre 2022.

N = Originale Netflix

Nuovi K-Drama settimanali su Netflix a dicembre 2022

Alchemy of Souls: Luce e Ombra (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 10Genere: Azione, fantasia, romanticismo | Durata: 80 minutiLancio: Lee Jae Wook, Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, Shin Seung Ho, Yoo Joon SangData di rilascio di Netflix: Sabato 10 dicembre 2022 | Nuovi episodi: sabato e domenica

Anche se gli è stato dato un titolo proprio, Alchemy of Souls: Light and Shadow è la seconda parte di Alchemy of Souls, pubblicato all’inizio di quest’anno su Netflix. La serie ha raggiunto un punteggio massimo del 9,9% per il finale della serie ed è stata estremamente popolare su Netflix in tutto il mondo. Ci aspettiamo che Light e Shadow siano ugualmente popolari. Ha meno episodi con solo dieci che saranno distribuiti in cinque fine settimana.

Jang Wook della nobile famiglia Jang, nel paese di Daeho, custodisce uno spiacevole segreto sulla sua nascita, di cui tutta la gente del paese discute. Un noto piantagrane, Jang Wook incontra per caso Mu Deok, un guerriero d’élite intrappolato all’interno di un corpo fisicamente debole ma diventa il suo servitore, e in segreto inizia a insegnare a Jang Wook come combattere.

L’interesse dell’amore (stagione 1) N

Stagioni: 1 | Episodi: 16Genere: Drammatico, Romantico | Durata:Lancio: Yoo Yeon Seok, Moon Ga Young, Geum Sae Rok, Jung Ga Ram, Moon Tae YuData di rilascio di Netflix: 21 dicembre 2022| Nuovi episodi: mercoledì e giovedì

Basato sul romanzo Sarangui Ihae dell’autore Lee Hyuk Jin, una scandalosa storia d’amore in ufficio appena prima di Natale dovrebbe far battere forte il cuore durante le festività natalizie.

Le vite di quattro impiegati ufficiali sono influenzate da una storia d’amore scandalosa quando il capo cassiere di banca Ahn Soo Young cattura l’attenzione di Ha Sang Soo, il capo senior del team di consulenza globale presso la filiale di Yeongpo della Nara Bank.

Nuovi K-Drama Netflix su Netflix a dicembre 2022

La Gloria (Stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 8Genere: Drammatico, Thriller | Durata: 60 minutiLancio: Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Im Ji Yeon, Park Sung Hoon, Yeom Hye RanData di rilascio di Netflix: Venerdì 30 dicembre 2022

In precedenza lo pensavamo La gloria sarebbe uscito nel 2023, ma grazie alle nostre fonti lo abbiamo appreso La gloria sarà un ottimo modo per concludere un altro fantastico k-drama su Netflix nel 2022.

Moon Dong Eun sognava di diventare un architetto ai tempi del liceo. Tuttavia, dopo aver subito un attacco brutalmente violento da parte dei suoi bulli, Moon Dong Eun è costretta ad abbandonare la scuola. Anni dopo, il bullo si è sposato, ha un figlio e frequenta la stessa scuola elementare in cui Moon Dong Eun ora lavora come insegnante di scuola materna. Dopo anni di complotti, Moon Don Eun inizia il suo piano di vendetta contro i suoi ex bulli e gli studenti che sono rimasti a guardare e hanno lasciato che accadesse.

Ritorno di Weekly K-Dramas su Netflix a dicembre 2022

Sotto l’ombrello della regina (stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 16Genere: Storico | Durata: 60 minutiLancio: Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Choi Won Young, Kim Eui Sung, Yoo Sun HoData finale di Netflix: 4 dicembre 2022 | Nuovi episodi: Sabato domenica

A partire dall’ottava puntata, Sotto l’ombrello della regina è entrata nella top 20 delle serie televisive via cavo più apprezzate di tutti i tempi in Corea del Sud. Esibendosi molto bene sia in Corea che su Netflix in tutto il mondo, sospettiamo che il finale potrebbe vedere il k-drama salire ancora più in alto nelle classifiche.

All’interno del palazzo esistono alcuni principi piantagrane che non causano altro che mal di testa alla famiglia reale e stanno per essere trasformati in veri e propri principi ereditari. La loro madre, Im Hwa Ryeong, è la moglie di un grande re. Ma invece di avere un’aura di eleganza e grazia, è una regina pungente, sensibile e irascibile. Ancora una volta serena, è cambiata da quando la gente continuava a premere i suoi bottoni. È una regina che a volte abbandona il suo orgoglio ed è anche nota per imprecare! Ogni giorno della sua vita è pieno di prove, ma le resiste, tutto per il bene dei suoi figli.

Dietro ogni stella (stagione 1) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 12Genere: Commedia, Romantico | Durata: 70 minutiLancio: Lee Seo Jin, Kwak Sun Young, Seo Hyun Woo, Joo Hyun Young, Shim So YoungData finale di Netflix: 13 dicembre 2022 | Nuovi episodi: Lunedi martedì

Al momento della scrittura Dietro ogni stella deve ancora essere rilasciato su Netflix, ma ci aspettiamo che sia un altro grande successo per il servizio di streaming.

Alla Method Entertainment, un’importante società di gestione, il direttore generale Ma Tae Oh usa la sua straordinaria mente strategica per ottenere ciò che vuole. Tuttavia, questo lo mette in contrasto con il manager maniaco del lavoro e competitivo di 14 anni Cheon Je.

Quali k-drama non vedi l’ora di guardare su Netflix a dicembre 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto!