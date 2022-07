Nuovi film e programmi Netflix in arrivo ad agosto 2022

In vista della stagione autunnale, Netflix continua a sfornare il divertimento estivo con la lista di nuovi film e programmi Netflix di agosto 2022.

Ci sono così tanti film di conforto diretti alle nostre liste di controllo, che seguono la scia di enormi successi estivi come La bestia del mare, la persuasione, e L’uomo grigio. Risate e romanticismo ci aiutano a uscire dall’estate nei nuovi film Netflix di agosto.

Quando si tratta dei nuovi spettacoli Netflix in anteprima nell’agosto 2022, numerosi titoli preferiti dai fan tornano con nuove stagioni e una nuova importante serie fa finalmente il suo debutto.

Nuovi film Netflix agosto 2022

Evidenziamo alcuni dei più grandi nuovi film Netflix che faranno il loro debutto su Netflix ad agosto. La prossima lista di film illumina le cose con commedie, romanticismo e grandi star come Jamie Foxx, Lili Reinhart, Kevin Hart e altri.

Stagione dei matrimoni

Data di rilascio: 4 agosto

Se hai voglia di una commedia romantica, allora Stagione dei matrimoni è il film che devi aggiungere alla tua watch list ad agosto. Pallavi Sharda e Suraj Sharma recitano nel film Netflix nei panni di una “coppia” che finge di uscire insieme per placare i propri genitori mentre un matrimonio estivo fa pressione. Tuttavia, inevitabilmente sentono scintille. Non perderti il ​​simpatico film del 4 agosto.

Turno diurno

Data di rilascio: 12 agosto

Jamie Foxx porta sia commedia che tocchi horror su Netflix quest’estate con Turno diurno. Nel film, Foxx interpreta un papà operaio che fa quadrare i conti per sua figlia con il suo lavoro di pulizia della piscina. Ma sotto la superficie, il suo lavoro quotidiano è una copertura per la sua vera professione: cacciare i vampiri. Dai un’occhiata a quella che sarà sicuramente una nuova commedia di successo quando debutterà il 12 agosto.

Guarda in entrambi i modi

Data di rilascio: 17 agosto

Riverdale La star Lili Reinhart è la protagonista di un film originale Netflix per la prima volta con Guarda in entrambi i modi, un Porte scorrevoli-esque dramma romantico. Prima di laurearsi, Natalie (Reinhart) vede la sua vita divisa in due realtà alternative. Uno la trova a trasferirsi a Los Angeles e l’altro la trova incinta nella sua città natale. Scopri quale percorso sceglie il 17 agosto.

Nuovi programmi Netflix agosto 2022

Anche se ora dobbiamo aspettare Cose più strane stagione 5, ci sono così tanti nuovi programmi Netflix in arrivo ad agosto per aiutare a colmare il vuoto stagione 4 vol. 2 lasciato indietro. Dall’ultima stagione di una delle preferite dai fan al debutto di una serie molto attesa, la nostra lista di controllo sarà riempita per tutto il mese.

L’uomo di sabbia

Data di rilascio: 5 agosto

Basato sui fumetti DC di Neil Gaiman, L’uomo di sabbia è stato atteso con ansia dai fan da quando Netflix ha annunciato il suo adattamento della serie. La serie vede come protagonisti Tom Sturridge e Gwendoline Christie nella serie fantasy-horror e sarà sicuramente uno dei più grandi nuovi spettacoli Netflix dell’anno. Sintonizzati su tutti i 10 episodi quando L’uomo di sabbia anteprime il 5 agosto.

Locke & Key stagione 3

Data di rilascio: 10 agosto

Mentre siamo entusiasti per la nuova stagione di Serratura e chiave, la terza stagione sarà anche l’ultima stagione della serie. Il dramma fantasy soprannaturale originale di Netflix si concluderà il 10 agosto con l’ultima avventura di 10 episodi. Guarda cosa succede dopo per i fratelli Locke e dove finiscono nel capitolo finale di Serratura e chiave.

Non ho mai avuto la terza stagione

Data di rilascio: 12 agosto

Devi è tornata! E la sua vita amorosa è più complicata che mai. Calda la sua grande decisione nel Io non ho mai finale della seconda stagione, Devi continua a resistere agli alti e bassi del liceo, delle amicizie e dei triangoli amorosi. Io non ho mai la stagione 3, la penultima stagione della serie, arriverà su Netflix con 10 nuovissimi episodi il 12 agosto.

Nuove uscite Netflix agosto 2022

Mentre i titoli di cui sopra sono solo i momenti salienti di ciò che arriverà su Netflix a luglio, ci sono così tanti altri nuovi film e spettacoli Netflix da non perdere che ci tengono occupati mentre l’estate si avvicina alla fine.

Di seguito abbiamo condiviso l’elenco delle nuove uscite Netflix per agosto.

1 agosto

Grande città dell’albero

Uomini in nero 3

Spider-Man 2

L’età di Adaline

Colpo alla torre

2 agosto

Clusterf**k: Woodstock ’99

3 agosto

4 agosto

Gemello Kakegurui

Fratelli robot super giganti!

Stagione dei matrimoni

5 agosto

L’uomo di sabbia

Carter

Tesori

L’ascesa delle tartarughe ninja mutanti: il film

10 agosto

Casa da sogno istantanea

Serratura e chiave stagione 3

12 agosto

Turno diurno

Io non ho mai stagione 3

13: Il musical

17 agosto

Royalteen

Guarda in entrambi i modi

Calore elevato

19 agosto

24 agosto

Ollie perduta

Mo

Vendo l’OC

25 agosto

L’avventura del parco a tema di Rilakkuma

26 agosto

31 agosto

