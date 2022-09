Sebbene la formazione Netflix e Chills inizi con un paio di thriller pubblicati a settembre, ci sono così tanti nuovi film e programmi Netflix in arrivo a ottobre 2022 per dare ufficialmente il via alla stagione spettrale.

Dopo un settembre più lento, caratterizzato da una maggiore attenzione ai film Netflix piuttosto che agli spettacoli, ottobre sarà pieno zeppo di nuove serie da non perdere. È un mese pieno di nuovissimi spettacoli Netflix, tra cui The Midnight Club, Gabinetto delle Curiosità, e Da zero.

Mentre c’è molto da guardare in modo abbuffato in vista di Halloween, lo streamer continua a far emergere le star del cinema per un mese enorme di nuovi film. La ragazza più fortunata del mondo, La scuola del bene e del male, e La buona infermiera sono solo alcuni dei film che ti aspettano ad ottobre.

Nuovi film Netflix ottobre 2022

Prima di evidenziare i nuovi spettacoli Netflix imperdibili in arrivo a ottobre 2022, tuffiamoci in alcuni dei più grandi film in anteprima durante il mese con star come Mila Kunis, Priah Ferguson, Kerry Washington, Charlize Theron, Jessica Chastain e altro ancora !

La ragazza più fortunata del mondo

Data di rilascio: 7 ottobre

Basato sull’omonimo romanzo di Jessica Knoll, Mila Kunis recita La ragazza più fortunata del mondo come Ani Fa Nelelli. Anche se sembra avere tutto all’esterno, Ani deve affrontare le oscure verità del suo passato quando un documentario sul crimine riapre quelle misteriose vecchie ferite. Il nuovo film tortuoso sarà uno dei migliori del mese quando sarà presentato in anteprima il 7 ottobre.

La maledizione di Bridge Hollow

Data di rilascio: 14 ottobre

Non è Halloween senza un nuovo film incentrato sulle vacanze. Disney+ ha l’attesissimo Hocus Pocus 2 in arrivo a fine settembre e Netflix ha Cose più strane protagonista Priah Ferguson La maledizione di Bridge Hollow. La commedia è interpretata anche da Marlon Wayans e presenta decorazioni di Halloween che prendono vita. Inutile dire che dovremmo guardare tutti il ​​14 ottobre.

La scuola del bene e del male

Data di rilascio: 19 ottobre

Kerry Washington e Charlize Theron si uniscono La Scuola del Bene e del Male, tratto dall’omonimo romanzo di Soman Chainani. Il film fantasy segue una coppia di migliori amici che finiscono su lati diversi della loro nuova scuola incantata, che insegna l’equilibrio tra il bene e il male. Guarda che l’equilibrio viene minacciato il 19 ottobre.

La buona infermiera

Data di rilascio: 26 ottobre

I vincitori dell’Oscar Jessica Chastain ed Eddie Redmayne sono i protagonisti del nuovo film Netflix La buona infermiera. Basandosi su eventi veri, Amy (Jessica Chastain) entra in contatto con la collega infermiera Charlie (Eddie Redmayne), ma inizia a sospettare che possa essere responsabile di una serie di decessi di pazienti. La buona infermiera debutterà il 26 ottobre e non vorrai perderlo.

Nuovi programmi Netflix di ottobre 2022

Oltre ai film Netflix imperdibili in arrivo a ottobre, sono in arrivo manciate di nuove serie e nuove stagioni per le nostre liste di controllo: niente trucchi, tutti dolcetti. La formazione Netflix e Chills di quest’anno brilla con le nuove uscite di cui tutti parleranno.

Il club di mezzanotte

Data di rilascio: 7 ottobre

Uno dei nuovi programmi Netflix più attesi dell’anno, la serie horror mystery di Mike Flanagan Il club di mezzanotte debutta il 7 ottobre. Basato sull’omonimo romanzo, un gruppo di otto malati terminali si riunisce a mezzanotte e racconta storie mentre promettono di scambiarsi segnali dopo la morte. Parla di Netflix e brividi!

Da zero

Data di rilascio: 21 ottobre

Basato sulle memorie di Tembi Locke From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home, Zoe Saldaña recita nella serie limitata originale di Netflix Da zero. Nella serie di otto episodi, Amy (Salndaña) si reca in Italia, si innamora di uno chef e affronta le sfide della loro vorticosa storia d’amore. Il dramma romantico ti farà svenire e piangere quando sarà presentato in anteprima il 21 ottobre.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro

Data di rilascio: 25 ottobre

Ancora, Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro potrebbe essere una delle nuove serie più attese dell’anno. La serie antologica, basata sui racconti del regista, pubblicherà due episodi al giorno per quattro giorni a partire dal 25 ottobre. Aspettati di vedere star come Andrew Lincoln, Ben Barnes, Eric André, Rupert Grint e molti altri in otto episodi agghiaccianti.

Netflix nuova versione ottobre 2022

Oltre a tutti i contenuti originali Netflix celebrati sopra, ci sono molti altri nuovi film e programmi che arriveranno sullo streamer a ottobre. Dai un’occhiata più da vicino a tutto ciò che verrà rilasciato su Netflix durante il mese di seguito:

1 Ottobre

Chiamami col tuo nome

Cittadini

Terra dei Perduti (2009)

Il signor e la signora Smith

Ora di punta

Rush Hour 3

Camminare in alto

2 ottobre

3 ottobre

Patatine fritte e patate stagione 4

Jexi

4 ottobre

Hasan Minhaj: Il giullare del re

5 ottobre

Saltando da luoghi alti

Il telefono del signor Harrigan

Azzeccato! stagione 6

7 ottobre

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer

Ragazze di Derry stagione 3

Glitch

La ragazza più fortunata del mondo

Il club di mezzanotte

Stranezze

La squadra di riscatto

11 ottobre

12 ottobre

Belascoarán, PI

Easy-Bake Battle: la competizione di cucina casalinga

13 ottobre

Vicolo cieco: Parco paranormale stagione 2

Qualcuno preso in prestito

La playlist

14 ottobre

La maledizione di Bridge Hollow

Tutto richiede salvezza

sacra Famiglia

18 ottobre

Gabriel Iglesias: Stadio Fluffy

LiSA Un altro grande giorno

Qualcuno dai da mangiare a Phil stagione 6

Misteri irrisolti vol. 3

19 ottobre

La scuola del bene e del male

21 ottobre

barbari stagione 2

Discendente

Da zero

26 ottobre

La buona infermiera

Derubare Mussolini

27 ottobre

Daniel Spellbound

Assassino romantico

28 ottobre

Tutto tranquillo sul fronte ovest

Grande bocca stagione 6

Bere Maestri

Wendell & Wild

Cosa guarderai su Netflix a ottobre? Condividi le tue scelte nei commenti!