Nuovi film e programmi Netflix in arrivo a novembre 2022

Ottobre ha portato alcuni incredibili nuovi film e programmi Netflix nell’ovile come parte della formazione Netflix e Chills, ma novembre potrebbe essere il mese migliore dell’anno per le nuove uscite. Alcune delle nuove stagioni più attese e nuove serie arriveranno questo autunno.

Manifesto fa il suo debutto ufficiale come serie originale Netflix con la prima parte della sua quarta e ultima stagione, mentre la commedia oscura nominata agli Emmy Morto per me si conclude con la sua terza stagione. Anche il debutto di una nuova commedia e un aggiornamento su un racconto classico faranno parlare la gente.

Per quanto riguarda i film, la tua lista di controllo sarà ben nutrita a novembre con il numero di nuovi film Netflix diretti verso di noi. Un trio di film per le vacanze, il ritorno di Enola e un’altra esibizione ad eliminazione diretta di Florence Pugh sono solo alcune delle cose che ti aspettano a novembre.

Nuovi film Netflix novembre 2022

Anche se potrebbero mancare ancora settimane alle festività natalizie, Netflix sta facendo un salto nella celebrazione con i suoi nuovi film in arrivo a novembre. Inoltre, c’è un attesissimo sequel, una stagione di premi da non perdere e un nuovo film per tutta la famiglia.

Enola Holmes 2

Data di rilascio: 4 novembre

Lei è tornata! Subito dopo il rilascio di Cose più strane Stagione 4 all’inizio di quest’anno, Millie Bobby Brown torna su Netflix Enola Holmes 2. Il sequel vede Enola affrontare il suo primo caso come detective e sta rintracciando una ragazza scomparsa. Sfortunatamente, il caso non sarà così asciutto come Enola avrebbe sperato. Guarda come il giovane Holmes risolve il mistero il 4 novembre.

Cadendo per Natale

Data di rilascio: 10 novembre

Il primo nuovo film natalizio dell’anno Netflix esce il 10 novembre e vede come protagonista nientemeno che Lindsay Lohan. Cadendo per Natale interpreta Lohan nei panni di Sierra, un’ereditiera d’albergo che attira un attacco di amnesia a causa di un incidente mentre scia. Fortunatamente, si ritrova affidata alle cure di un grosso proprietario di una baita (Chord Overstreet). Novembre porta anche i rilasci di altri rilasci festivi Natale con te (17 novembre) e Il diario di Noel (24 novembre).

La meraviglia

Data di uscita: 16 novembre

Fresca del suo turno nel tanto discusso Non preoccuparti tesoro, Florence Pugh porta i suoi talenti su Netflix nel nuovo film La meraviglia. Il film si svolge nel 1862 e vede Pugh nei panni di un’infermiera inglese Nightingale che aiuta a curare una giovane ragazza malnutrita. Senza dubbio, la performance di Pugh sarà sbalorditiva e fonte di ispirazione quando La meraviglia debutterà il 16 novembre.

Sonno

Data di rilascio: 18 novembre

Viaggeresti in un mondo da sogno con Jason Momoa? Questa è la domanda del film per famiglie Netflix Sonno finge di essere una ragazza che si ritrova a viaggiare attraverso sogni e incubi, sperando nella possibilità di vedere il suo defunto padre ancora una volta. Sonno è pieno di avventura e speranza, e tutta la famiglia potrà vederlo il 18 novembre.

Nuovi spettacoli Netflix novembre 2022

Dal momento che settembre è stato più leggero sui nuovi programmi Netflix e ottobre è stato ricco di grandi uscite per la stagione spettrale, novembre è pieno fino all’orlo di nuovi programmi imperdibili che vale la pena guardare. Dalle commedie ai drammi ai misteri, ce n’è per tutti i gusti!

blockbuster

Data di uscita: 3 novembre

Sii sempre il mio forse stella Randall Park e Brooklyn nove-nove titolo di allume Melissa Fumero blockbuster, la nuova serie comica Netflix che si svolge nell’ultimo negozio Blockbuster Video rimasto negli Stati Uniti. Nella prima stagione di 10 episodi, il team cerca di mantenere a galla il negozio in un mondo in streaming. Non perderti il ​​caos nostalgico del 3 novembre!

Manifest stagione 4 parte 1

Data di rilascio: 4 novembre

I passeggeri del Volo 828 sono finalmente tornati con nuovi episodi! Manifesto lascia il segno come una serie originale Netflix con l’uscita della stagione 4, parte 1. I primi 10 episodi dell’ultima stagione di 20 episodi vedono Ben (Josh Dallas) e la sua famiglia alle prese all’indomani della tragedia e continuare a svelare le infinite domande circondano le loro circostanze incredibili. L’inizio della fine inizia il 4 novembre, solo su Netflix.

La corona stagione 5

Data di rilascio: 9 novembre

Proprio mentre la famiglia reale rientra nella conversazione globale con la morte della regina, Netflix prepara l’uscita di La corona stagione 5 il 9 novembre. Lo streamer ha confermato la data di uscita di novembre 2022 a settembre 2021 e ha bloccato una data a settembre. La quinta stagione arriva proprio mentre la serie vincitrice di un Emmy ha scalato la Top 10 di Netflix e si prepara a raccontare la storia più moderna della monarchia che abbiamo visto nella serie.

Dead to Me stagione 3

Data di uscita: 17 novembre

Ben più di due anni dopo l’uscita della stagione 2 a maggio 2020, Morto per me la terza stagione arriva il 17 novembre per concludere la storia contorta dell’amicizia di Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) contro ogni previsione. La nuova stagione riprende dopo il cliffhanger dell’incidente d’auto, che ha aperto un aspetto completamente nuovo del pasticcio per i complici. Guarda come la serie giunge al termine quando gli ultimi 10 episodi usciranno a metà novembre.

Mercoledì

Data di uscita: 23 novembre

Anche se la maggior parte dei fan si sarebbe aspettata l’uscita di Netflix Mercoledì intorno ad Halloween, il servizio di streaming ha deciso di abbandonare la nuova versione di Tim Burton La famiglia Addams il mercoledì prima del giorno del Ringraziamento. (Vedi cosa hanno fatto lì?) Jenna Ortega interpreta il protagonista Wednesday Addams, un’adolescente che diventa maggiorenne alla Nevermore Academy. Non c’è modo migliore per trascorrere la lunga vacanza che guardando tutti gli otto episodi della nuova serie.

Nuove uscite Netflix novembre 2022

Abbiamo messo in evidenza alcuni dei più grandi nuovi film e programmi Netflix in arrivo a novembre, ma ci sono così tanti titoli aggiuntivi in ​​arrivo durante il mese. Ecco tutti i titoli della nuova versione in arrivo per le tue liste di controllo a novembre:

3 novembre

4 novembre

Enola Holmes 2

Manifesto stagione 4 parte 1

Il favoloso

9 novembre

10 novembre

Cadendo per Natale

Proiettile perso 2

11 novembre

Quel nero ti basta?!?

14 novembre

15 novembre

16 novembre

17 novembre

1899

Natale con te

Morto per me stagione 3

18 novembre

Elite stagione 6

Sonno

Qualcuno

23 novembre

L’amante di Lady Chatterley

Mercoledì

24 novembre

30 novembre

