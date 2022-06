Nuovi film e programmi Netflix in arrivo a luglio 2022

Una volta che il calendario arriva a luglio, è ufficialmente estate e questo di solito significa che arrivano così tanti nuovi film e programmi Netflix per riscaldare i mesi estivi.

Mentre il calcio d’inizio dell’estate su Netflix è iniziato ufficiosamente con la premiere di Cose più strane stagione 4 vol. 1 il 27 maggio e poi il 22 giugno con il drop di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3. Ma c’è molto altro in arrivo nelle nostre liste di controllo a luglio 2022.

Mentre l’estate si fa davvero calda su Netflix, i fan hanno molti nuovi film e programmi da guardare al futuro, comprese le attesissime anteprime di L’uomo grigio e Persuasione, così come il resto di Cose più strane stagione 4 e la nuova stagione di fiume vergine.

Nuovi film Netflix luglio 2022

Dai un’occhiata più da vicino ad alcuni dei più grandi nuovi film Netflix che faranno il loro debutto quest’estate su Netflix. Luglio porta alcune grandi star sulla piattaforma, come Jordan Fisher, Dakota Johnson, Ryan Gosling, Chris Evan, Ana de Armas e molti altri.

Ciao, arrivederci e tutto il resto

Data di uscita: 6 luglio

Basato sull’omonimo libro di Jennifer E. Smith, Ciao, arrivederci e tutto il resto viene da Tutto fa schifo! il creatore Ben York Jones e interpreta Talia Ryder e Jordan Fisher nei panni di Clare e Aidan. Poiché la coppia ha in programma di rompere prima di partire per il college, il loro addio potrebbe portare a un amore duraturo e tutto si riunisce il 6 luglio.

relazioni pericolose

Data di uscita: 8 luglio

Se sei dell’umore giusto per qualche dramma e romanticismo adolescenziale, il film francese relazioni pericolose sarà il miglior titolo da aggiungere alla tua lista di controllo l’8 luglio. Mentre è in una nuova scuola, un’adolescente affronta un influencer popolare e cattivo e si innamora di un bel surfista, ma scopre presto la pericolosa verità della loro relazione in erba.

Persuasione

Data di uscita: 15 luglio

I film estivi su Netflix non sono riservati solo ai blockbuster ricchi di azione e ai romanzi pieni di angoscia. C’è un tocco di dramma classico in arrivo a luglio con l’ultimo adattamento di Jane Austen. Dakota Johnson recita Persuasione nei panni di Anne Elliott, ed è affiancata da Henry Golding, Cosmo Jarvis, Suki Waterhouse, Richard E. Grant e altri!

L’uomo grigio

Data di uscita: 22 luglio

Seguendo le orme del grande successo di questa primavera Il progetto Adam, Netflix sembra pronto per il suo prossimo grande successo con il film d’azione estivo L’uomo grigio. Tutto ciò che la maggior parte delle persone deve sapere sono le star del cinema Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page. Venduto! Non perderti il ​​nuovo film quando sarà presentato in anteprima il 22 luglio.

Nuovi programmi Netflix luglio 2022

A giudicare dalla lista dei film originali in arrivo su Netflix a luglio, quest’estate non rimarremo senza qualcosa da guardare. Ma c’è ancora di più da dove viene con i titoli più grandi che vale la pena guardare in modo abbuffato nel prossimo mese, a cominciare di seguito con Cose più strane conclusione della stagione 4.

Stranger Things stagione 4 vol. 2

Data di uscita: 1 luglio

Abbiamo tutti corso su quella collina con il primo volume di Cose più strane stagione 4, che includeva sette episodi extra lunghi. La grande stagione giungerà al termine il primo luglio con gli ultimi due episodi, l’ultimo dei quali arriva a quasi due ore e mezza. Guarda come tutto si unisce e porta alla prossima quinta e ultima stagione.

Boo, puttana!

Data di uscita: 8 luglio

A tutti i ragazzi che ho amato prima la star Lana Conor torna su Netflix nella serie limitata di commedie misteriose Boh, puttana. Condor recita nella serie di otto episodi nei panni di un liceale che ha sempre giocato sul sicuro, ma quando decide di iniziare a vivere una vita al limite, scopre presto di essere un fantasma. Ci aspetta un po’ di risate con la serie limitata l’8 luglio.

Cattivo ospite

Data di uscita: 14 luglio

Basato sull’omonima serie di videogiochi che ha lanciato una serie di film di successo con lo stesso nome, Cattivo ospite arriva quest’estate come la prima serie live-action del franchise. La nuova serie di Netflix ci porta a New Raccoon City nell’anno 2036 mentre Jade Wesker (Ella Balinska) combatte contro mostri assetati di sangue. La prima stagione di otto episodi è uno dei migliori nuovi titoli in arrivo a luglio!

Virgin River stagione 4

Data di uscita: 20 luglio

Infine, è tempo di tornare a Virgin River con la quarta stagione dell’omonima serie drammatica romantica. La nuova stagione di 12 episodi ci riporta nel bel mezzo dei cliffhanger della terza stagione, che includevano una bomba sulla paternità e lasciavano in bilico il destino di alcuni personaggi. Non perdere un minuto di fiume vergine la stagione 4 e tutte le sue svolte tortuose il 20 luglio.

Nuove uscite Netflix luglio 2022

Mentre questi sono solo alcuni dei più grandi titoli in arrivo su Netflix a luglio, ci sono così tanti altri nuovi film e spettacoli Netflix da non perdere che ci tengono occupati quest’estate.

Abbiamo condiviso l’elenco delle nuove versioni di Netflix per luglio di seguito.

1 luglio

Stranger Things stagione 4 vol. 2

Una chiamata per spiare

Contrabbando

Punteggio finale

I vampiri di John Carpenter

Assassini nati naturali

Vecchia scuola

Carta jolly

3 luglio

4 luglio

6 luglio

Controllo Z stagione 3

Ciao, arrivederci e tutto il resto

Re di Stonks

8 luglio

Boh, puttana

relazioni pericolose

Come costruire una stanza del sesso

Incantesimo

Gioiello

Ranveer Vs Wild con Bear Grylls

La notte più lunga

La bestia del mare

13 luglio

14 luglio

15 luglio

Farzar

Jaadugar

Persuasione

Nuovo matrimonio e desideri

20 luglio

21 luglio

Jurassic World Camp Cretaceo stagione 5

22 luglio

29 luglio

Cosa guarderai su Netflix a luglio? Condividi le tue scelte nei commenti!