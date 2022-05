Nuovi film e programmi Netflix in arrivo a giugno 2022

Anche se l’inizio dell’anno ha fornito molte nuove uscite Netflix di alto profilo, inclusa l’ultima stagione di Ozark e Il progetto Adam, Giugno potrebbe essere il mese migliore in assoluto quando si tratta di nuovi film e programmi Netflix.

Ovviamente, May sostiene probabilmente la più grande uscita del 2022 di gran lunga, e questa è la prima parte di Cose più strane stagione 4. Dopo oltre tre anni di attesa, Cose più strane doveva avere il suo momento. La serie avrà un altro momento quest’estate a luglio.

A giugno, ci sono così tanti buoni nuovi film e programmi Netflix in arrivo nelle nostre liste di controllo. Alcune star preferite dai fan come Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Adam, Sandler e Melissa McCarthy arriveranno su Netflix con titoli imperdibili per tutto il mese.

Nuovi film Netflix giugno 2022

Quando si tratta di film Netflix, giugno dà il via alla stagione estiva di successo con molti successi in arrivo. Non puoi sbagliare con questi titoli straordinari, che sono destinati a raggiungere la top 10 e rimanere lì per la maggior parte del mese.

Intercettore

Data di uscita: 3 giugno

Cos’è l’estate senza un film d’azione? Elsa Pataky e Luke Bracey recitano Intercettore, un film d’azione su un capitano dell’esercito che si assume il compito di proteggere la sua stazione di intercettazione remota mentre arriva un attacco. Il film, che è anche produttore esecutivo del vero marito di Pataky, Chris Hemsworth, debutterà il 3 giugno.

Attività febbrile

Data di uscita: 8 giugno

Adam Sandler torna su Netflix con il suo ultimo film originale intitolato Attività febbrile. Sandler interpreta Stanley Sugarman, esploratore di basket, che aiuta una nuova recluta a farsi strada nella NBA. Attività febbrile nel cast anche Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duvall. Il dramma sportivo porterà sicuramente l’ispirazione quando arriverà su Netflix l’8 giugno.

Jennifer Lopez: Primo tempo

Data di uscita: 14 giugno

La prossima superstar pop a ricevere il trattamento del documentario Netflix non è altro che J.Lo. In Jennifer Lopez: Primo tempo, l’iconica cantante, ballerina e attrice ripercorre la sua carriera fino ad ora, inclusa la sua esibizione al Super Bowl Half Time Show nel 2020 con Shakira. Non perdere l’apertura del Tribeca Film Festival quando arriverà su Netflix il 14 giugno.

Testa di ragno

Data di uscita: 17 giugno

Tecnicamente, Chris Hemsworth ha due nuovi film Netflix in arrivo a giugno, ma invece di essere solo produttore esecutivo, puoi vedere la bella star d’azione in Testa di ragno. Il thriller di fantascienza è interpretato anche da Miles Teller e Jurnee Smollett e ha tutte le carte in regola per un altro franchise per Hemsworth. Salva la data per una serata al cinema il 17 giugno.

Nuovi spettacoli Netflix di giugno 2022

Se stai cercando titoli più degni di nota su Netflix, non mancano i nuovi programmi e le nuove stagioni in arrivo a giugno. Ovviamente, Peaky Blinders e L’Accademia degli Ombrelli sono tornati con una nuova stagione tanto attesa, ma ecco cos’altro è in anteprima.

Peaky Blinders stagione 6

Data di uscita: 10 giugno

Nonostante Peaky Blinders i fan nel Regno Unito hanno guardato la sesta e ultima stagione tra febbraio e aprile 2022, ma i fan di Netflix della serie hanno dovuto aspettare ancora un po’ per vedere i nuovi episodi. Finalmente è il momento di Peaky Blinders stagione 6 il 10 giugno.

Prima uccisione

Data di uscita: 10 giugno

Sei pronto per alcuni vampiri per riscaldare l’estate? Netflix nuova serie originale Prima uccisione farà proprio questo. Quando Juliette (Sarah Catherine Hook) deve fare la sua prima uccisione da vampira adolescente, incontra dei problemi quando si innamora della cacciatrice di vampiri Calliope (Imani Lewis). È una nuova serie per giovani adulti da non perdere e tutto inizia il 10 giugno.

L’idiota preferito di Dio

Data di uscita: 15 giugno

Melissa McCarthy è tornata su Netflix e questa volta è alla guida di una nuova serie comica! La vincitrice dell’Emmy recita e produce esecutivamente la serie insieme a suo marito, Ben Falcone, che ha anche creato la commedia in otto episodi. L’idiota preferito di Dio trova Clark (Ben Falcone) che sta diventando un messaggero di Dio, e gira intorno a sé. Scoprilo il 15 giugno!

The Umbrella Academy stagione 3

Data di uscita: 22 giugno

Infine, L’Accademia degli Ombrelli fa il suo tanto atteso ritorno con la stagione 3. La serie ha abbandonato una nuova stagione nel luglio 2020, lasciando i fan ad aspettare quasi due anni per la stagione successiva. Ma sono in arrivo 10 nuovissimi episodi per riunire i fan con i loro personaggi preferiti. Il 22 giugno non può arrivare abbastanza presto!

Nuove uscite Netflix giugno 2022

Oltre a questa manciata di straordinari titoli originali Netflix, ci sono così tanti altri fantastici nuovi film e spettacoli in arrivo sul servizio di streaming a giugno. Continua a controllare le nuove aggiunte mentre Netflix continua ad annunciare la sua formazione per il mese!

Di seguito abbiamo condiviso l’elenco delle nuove versioni di giugno.

1 giugno

Anchorman

Siamo Marshall

Moriamo giovani

2 giugno

3 giugno

Intercettore

Mr. Good: poliziotto o truffatore?

6 giugno

Pacchetto d’azione stagione 2

Bill Burr presenta: Amici che uccidono

7 giugno

È il mio momento con David Letterman

8 giugno

9 giugno

Distinguiti: una celebrazione LGBTQ+

10 giugno

Un omaggio a Bob Saget

Prima uccisione

Il pavimento è lava stagione 2

Peaky Blinders stagione 6

11 giugno

Avviso ai genitori di Amy Schumer

13 giugno

Pete Davidson presenta: I migliori amici

14 giugno

Jane Fonda e Lily Tomlin: Ladies Night Live

Jennifer Lopez: Primo tempo

15 giugno

L’idiota preferito di Dio

Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro

Maldive

L’ira di Dio

16 giugno

Amore e anarchia stagione 2

Canta, balla, recita: Kabuki con Toma Ikuta

Speciale commedia F*cn Around di Snoop Dogg

17 giugno

18 giugno

19 giugno

21 giugno

Joel Kim Booster: psicosessuale

Il futuro di…

22 giugno

Amore & Gelato

L’Accademia degli Ombrelli stagione 3

23 giugno

24 giugno

Uomo contro ape

Money Heist: Corea – Area economica congiunta

28 giugno

Cristela Alonzo: classe media

29 giugno

30 giugno

Bastardo!! – Heavy Metal, Dark Fantasy

Cosa sei più entusiasta di guardare su Netflix a giugno 2022?