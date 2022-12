Nuovi film e programmi Netflix in arrivo a gennaio 2023

Che tu ci creda o no, il 2022 è giunto alla fine. L’anno ha portato così tanti nuovi film e programmi Netflix che hanno dominato le nostre liste di controllo, inclusi titoli come The Grey Man, Wednesday, Purple Hearts, Manifest, e la quarta stagione di successo di Cose più strane.

Mentre riflettiamo tutti su quelli che abbiamo considerato i migliori film e spettacoli dell’anno (e ci lamentiamo anche degli spettacoli che finiranno presto nel 2023), un altro nuovo anno pieno di titoli fantastici sarà qui prima che ce ne accorgiamo. In vero stile Netflix, gennaio 2023 non ci lascerà senza qualcosa da guardare.

Il nuovo anno inizia con una nuovissima serie originale il primo dell’anno e il resto del mese include i ritorni di Gianni & Georgia e Vichinghi: Valhalla. Aggiungi un nuovo riavvio della commedia e una star del cinema che fa il suo debutto nel film Netflix, ed è la preparazione di un ottimo inizio dell’anno.

Nuovi film Netflix gennaio 2023

A dicembre, Netflix ha presentato film di alto profilo come L’amante di Lady Chatterley, Glass Onion, e Rumore bianco. Ma finora, gennaio 2023 inizierà in modo più tranquillo quando si tratta di nuovi film Netflix. Resta sintonizzato per ulteriori annunci sui prossimi film originali!

L’occhio azzurro pallido

Data di rilascio: 6 gennaio

Christian Bale fa il suo debutto nel film originale Netflix in L’occhio azzurro pallido, tratto dal romanzo omonimo di Louis Bayard. Bale interpreta il detective Augustus Landor, che nel 1830 indaga su una serie di omicidi a West Point, New York. Il film, che sarà presentato in anteprima il 6 gennaio, è interpretato anche da Gillian Anderson, Lucy Boynton, Robert Duvall e Henry Melling nei panni di Edgar Allan Poe.

Voi gente

Data di rilascio: 27 gennaio

Dal regista Kenya Barris, la nuova commedia originale Netflix Voi gente con Jonah Hill, Lauren London, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny e Nia Long. Nel film, una coppia interrazziale e le loro famiglie si scontrano sulla cultura, le aspettative della società e altre dinamiche familiari in misura esilarante ma anche tesa. Dai un’occhiata al film R-rated il 27 gennaio.

Nuovi spettacoli Netflix gennaio 2023

Per fortuna, Netflix dà il via al nuovo anno con un paio di nuove stagioni che i fan stavano aspettando, oltre a una premiere della serie che farà parlare tutti. Dai un’occhiata ad alcuni dei più grandi nuovi programmi Netflix in arrivo per le nostre liste di controllo per tutto il mese di gennaio.

Ginny & Georgia stagione 2

Data di rilascio: 5 gennaio

Quasi due anni dopo la premiere della serie commedia drammatica di successo Gianni e Georgia, il favorito dai fan torna finalmente per la sua stagione successiva. Il dramma madre-figlia riprende dallo scioccante finale e ci saranno sicuramente molti nuovi momenti commoventi nella seconda stagione. Non perderti la tanto attesa premiere della stagione il 5 gennaio.

Vichinghi: Valhalla stagione 2

Data di rilascio: 12 gennaio

Meno di un anno dopo il debutto di Vichinghi: Valhalla su Netflix, la serie ritorna con la sua seconda stagione il 12 gennaio. L’azione e le avventure sono appena iniziate, poiché la stagione 2 inizia all’indomani della caduta di Kattegat. Fortunatamente, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione, quindi i fan non devono preoccuparsi al termine della seconda stagione.

Quello spettacolo degli anni ’90

Data di uscita: 19 gennaio

Ciao Wisconsin! È ora di tornare nel seminterrato di Forman con una nuova generazione di adolescenti. Netflix debutta il Quello spettacolo degli anni ’70 riavviare lo spin-off Quello spettacolo degli anni ’90, incentrato sulla figlia di Eric e Donna, Leia, che trascorre l’estate con i suoi nonni, Red e Kitty. Preparati a incontrare i nostri vecchi amici e incontrare i nuovi ragazzi del blocco il 19 gennaio.

Nuove uscite Netflix gennaio 2023

Dai un’occhiata all’elenco completo dei nuovi film, spettacoli e altro di Netflix in arrivo nel mese di gennaio. Altri titoli verranno aggiunti man mano che verranno annunciati.

1 Gennaio

4 gennaio

5 gennaio

Cowboy di Copenaghen

Gianni & Georgia stagione 2

La donna dei morti

6 gennaio

11 gennaio

12 gennaio

Il Makanai: Cucinare per la Maiko House

Vichinghi: Valhalla stagione 2

13 gennaio

19 gennaio

Junji Ito Maniac: Racconti giapponesi del macabro

Quello spettacolo degli anni ’90

20 gennaio

27 gennaio

