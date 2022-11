Nuovi film e programmi Netflix in arrivo a dicembre 2022

Se ci credi, l’anno è quasi giunto al termine! Abbiamo raggiunto l’ultimo mese del 2022, ma ciò non significa che l’elenco dei nuovi film e programmi Netflix in arrivo prima della fine dell’anno rallenterà. Semmai, è uno dei mesi più ricchi del 2022.

Potresti ancora farti strada attraverso nuovi episodi di manifesto, morto per me, e La corona a dicembre, ma vorrai ritagliarti un po’ di spazio nella tua watch list per le attesissime nuove stagioni di spettacoli di benessere Corsia delle Lucciole e Emilia a Parigi.

Ci sono ancora più nuovi contenuti Netflix per guardare avanti sul lato cinematografico delle cose con così tanti film originali di successo in arrivo a dicembre. Non rimarrai senza qualcosa da guardare nelle serate di cinema in un dato momento del mese, specialmente durante le vacanze.

Nuovi film Netflix dicembre 2022

L’offerta di film originali Netflix del mese scorso si è fortemente basata sulle commedie romantiche di Natale, ma se queste non sono la tua tazza di tè, il servizio di streaming ha molti drammi, misteri e film per famiglie intriganti che si sono diretti verso di noi a dicembre.

L’amante di Lady Chatterley

Data di rilascio: 2 dicembre

Basato sul romanzo di DH Lawrence, L’amante di Lady Chatterley vede Emma Corrin nel ruolo della protagonista Lady Chatterley, che ha una relazione con Oliver Mellors (Jack O’Connell). Quindi le rimane la decisione di rimanere con suo marito o di seguire il suo cuore fino al suo amante. Guarda la travolgente storia d’amore svolgersi quando il film verrà presentato in anteprima il primo venerdì di dicembre.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Data di rilascio: 9 dicembre

Il vincitore dell’Oscar Guillermo del Toro porta una nuova versione della classica fiaba di Pinocchio con il nuovo film in stop-motion di Netflix Pinocchio di Guillermo del Toro il 9 dicembre. L’aggiornamento segue il magico ragazzo di legno in un'”avventura incantata” e presenta le voci di Ewan McGregor, Cate Blanchett, Finn Wolfhard e altri.

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via

Data di uscita: 23 dicembre

Finalmente il tanto atteso seguito di Coltelli fuori arriva su Netflix con un nuovo mistero che si svela Cipolla Di Vetro. Il cast comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. Cipolla Di Vetro uscirà nei cinema per una settimana il 23 novembre e uscirà su Netflix il 23 dicembre.

Rumore bianco

Data di uscita: 30 dicembre

Noah Baumbach torna su Netflix con Rumore bianco, il suo primo sforzo alla regia dalla nomination all’Oscar nel 2019 Storia di matrimonio. Baumbach torna a collaborare con Adam Driver, la partner nella vita reale Greta Gerwig e Don Cheadle per l’apocalittica commedia nera incentrata sull’Airborne Toxic Event. Rumore bianco debutta poco prima di Capodanno.

Nuovi programmi Netflix di dicembre 2022

Insieme ai fantastici film in arrivo su Netflix a dicembre, una serie di spettacoli Netflix presenta in anteprima nuovi episodi e un’enorme star di Netflix ritorna in una serie nuova di zecca. Dai un’occhiata ad alcuni dei momenti salienti del mese di seguito, a cominciare dal ritorno di Corsia delle Lucciole.

Firefly Lane stagione 2 parte 1

Data di rilascio: 2 dicembre

Anche se i fan stavano aspettando Corsia delle Lucciole per quasi due anni, la seconda stagione fa finalmente il suo arrivo il 2 dicembre. Come precedentemente annunciato da Netflix, la seconda stagione sarà anche l’ultima stagione e sarà divisa in due parti. Il primo lotto dei 16 episodi arriva a dicembre e il resto arriva l’anno prossimo. Guarda l’inizio della fine del gioco di Tully e Kate!

La recluta

Data di uscita: 16 dicembre

A tutti i ragazzi che ho amato prima La star di successo Noah Centineo torna su Netflix in La recluta, una nuova serie originale che segue Owen Hendricks (Centineo), un avvocato della CIA che viene coinvolto in una situazione pericolosa quando un ex asset minaccia di smascherare l’agenzia. La nuova serie suona come una vera rompiscatole e l’avventura di otto episodi debutterà il 16 dicembre.

Emily a Parigi stagione 3

Data di rilascio: 21 dicembre

Lei è tornata! La nostra ragazza preferita all’estero fa il suo ritorno annuale su Netflix con Emilia a Parigi l’uscita della terza stagione il 21 dicembre. È passato un anno dall’ultima volta che abbiamo lasciato Emily e la scelta principale di lasciare Parigi o resistere e affrontare la sua disordinata vita amorosa. Scopri cosa sceglie di fare quando la nuova stagione (la prima di un ordine di due stagioni) debutterà prima di Natale.

Nuove uscite Netflix dicembre 2022

Scopri tutti i nuovi film, spettacoli, anime, documentari, programmi per bambini e altro di Netflix in uscita nel mese di dicembre:

1 dicembre

2 dicembre

Corsia delle Lucciole stagione 2 parte 1

Teschio caldo

L’amante di Lady Chatterley

7 dicembre

9 dicembre

Pinocchio di Guillermo del Toro

Dragon Age: Assoluzione

13 dicembre

Gudetama: un’avventura eccellente

15 dicembre

16 dicembre

Cucina a tutti i costi

Una tempesta per Natale

La recluta

BARDO, False cronache di un pugno di verità

Paradiso PD stagione 4

Il vulcano: salvataggio da Whakaari

Come rovinare il Natale stagione 3

20 dicembre

I sette peccati capitali: Rancore di Edimburgo parte 1

21 dicembre

22 dicembre

Alice nella terra di confine stagione 2

23 dicembre

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via

25 dicembre

Matilde: Il musical

The Witcher: Origine del sangue

30 dicembre

Hanno clonato Tyrone

Rumore bianco

