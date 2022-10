Nuovi film e programmi Netflix il 1 ottobre 2022

Matt Damon e George Clooney (foto di John Shearer/WireImage)

Ottobre è arrivato e con esso arriva un sacco di nuovi film e programmi su Netflix. La maggior parte di questi non sono nuovi di zecca, ma potrebbero essere nuovi per Netflix o nuovi per te. E mentre ottobre può essere conosciuto come la stagione spettrale, il 1 ottobre su Netflix è tutto incentrato sui franchise.

Ci sono film di cinque diversi franchise in arrivo su Netflix sabato 1 ottobre 2022. Questo include tutto George Clooney Ocean’s Eleven film compresi Oceano dodici e Oceano tredici. Tutti e tre Ora di punta i film sono disponibili anche insieme ai due live-action Scooby Doo film e Sesso e città: il film e Sesso e città 2.

Puoi anche dare un’occhiata Vacanze europee di National Lampoon e Vacanze nazionali di Lampoon. E infine, ce ne sono quattro Tartaruga Ninja Mutante Adolescente i film in arrivo sul servizio di streaming il 1 ottobre. Se stai cercando di guardare alcuni film, ci sono chiaramente molte scelte, indipendentemente dal genere che ti interessa.

Ci sono anche alcune commedie romantiche e film romantici in arrivo il 1° ottobre, incluso quello di Juliette Binoche cioccolatoquello di Kate Hudson Come perdere un ragazzo in 10 giornidi Julia Robert Sposa in fugae quello di Angelina Jolie Il signor e la signora Smith.

Netflix aggiungerà 41 nuovi film e programmi il 1 ottobre

ancora 1730 minuti o meno60 giorni nella stagione 3Ogni domenicaBarbie: Ce ne vogliono due stagione 2Chiamami col tuo nomeLa ragnatela di Charlotte (2006)cioccolatoCittadiniIl colore violaGladiatoreCome perdere un ragazzo in 10 giorniTi amo uomoLabirintoTerra dei perduti (2009)Ultimo visto vivoIl signor e la signora SmithVacanze europee di National LampoonVacanze nazionali di LampoonOcean’s ElevenOceano dodiciOceano trediciPunto di rottura (1991)Affare rischiosoRobin HoodSposa in fugaOra di puntaOra di punta 2Rush Hour 3Scooby DooScooby-Doo 2: I mostri scatenatiSesso e città: il filmSesso e città 2Adolescenti tartarughe ninja mutantiTeenage Mutant Ninja Turtles II: Il segreto della melmaAdolescenti tartarughe ninja mutanti IIITeenage Mutant Ninja Turtle: Il filmVacanze a Las VegasCamminare in altoMatrimonio CrashSì uomo

