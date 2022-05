Nuovi film e programmi Netflix da guardare il 1 maggio 2022

Maggio è finalmente arrivato e poiché è il primo del mese, ciò significa che Netflix sta aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi alla sua formazione. Le nuove aggiunte includono alcuni film romantici, un paio di franchise e alcuni classici.

Cominciamo con il romanticismo. Netflix sta portando 40-Amore, Stupido, folle amore, La casa del lago, Quando Harry ha incontrato Sallye C’è posta per lei il 1 maggio. Se hai voglia di guardare un sacco di film romantici, questa è l’occasione perfetta.

Ci sono anche alcuni franchise aggiunti alla formazione Netflix. Il primo è il franchise di Jackass. Asino: Il film, Asino 2.5e Asino 3.5 sono tutti disponibili per lo streaming ora che maggio è qui. Se hai appena visto Asino per sempre e stai cercando film simili, perché non dare un’occhiata a ciò che i ragazzi stavano facendo oltre un decennio fa?

Ci sono anche un paio di film di Rambo disponibili per lo streaming il 1° maggio. Rambo e Rambo: Ultimo sangue vengono entrambi aggiunti a Netflix. Entrambi presentano Sylvester Stallone nei panni di Rambo, il veterano berretto verde che è disposto a fare qualsiasi cosa per salvare le persone che ama, ma soffre anche di disturbo da stress post-traumatico a causa delle torture che ha dovuto affrontare durante la guerra del Vietnam.

Netflix aggiunge 32 nuovi film e programmi il 1 maggio

Ci sono anche alcuni film classici su Netflix ora che maggio è qui. Questi classici includono Forrest Gump, Sporco Harry, La strada per la perdizione, John Qe Guerra dei mondi. Questo Guerra dei mondi non è l’originale (è quello con Tom Cruise), ma la storia è pur sempre classica. E se non ci pensi John Q è un classico, ti sbagli.

Il film di Guy Ritchie del 2020 I Signori è disponibile anche per lo streaming il primo maggio. Il film è interpretato da Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding e Hugh Grant.

Nuovi film e programmi Netflix dal 1 maggio

3-Ninja: Calcio di ritorno4240-AmoreUn fiume lo attraversaSei quello giusto? stagione 6Blippi Wonders stagione 1La sposa cadavereStupido, folle amoreTana dei ladriSporco HarryStato dell’ImperoForrest GumpHarold e Kumar vanno al castello biancoCiao, mi chiamo DorisAsino: Il filmAsino 2.5Asino 3.5John QMinaccia II SocietàC’era una volta in AmericaRamboRambo: Ultimo sangueLa strada per la perdizioneSette anni in TibetSoul SurferSummerlandI SignoriLa casa del lagomarescialli statunitensiGuerra dei mondiQuando Harry ha incontrato SallyC’è posta per lei

