Nuovi film e programmi Netflix: 1 settembre 2022

Settembre è arrivato e, oltre all’inizio del latte speziato alla zucca, del clima sui maglioni e delle foglie che cadono, l’inizio del mese significa anche che Netflix sta aggiungendo un sacco di nuovi film e programmi alla loro formazione. Giovedì 1 settembre porta un franchise o due e un sacco di film romantici (nuovi e vecchi).

I due franchise in arrivo su Netflix includono Austin Powers e Cattivo ospite. Austin Powers: International Man of Mystery, Austin Powers: La spia che mi ha scopatoe Austin Powers in Goldmember saranno tutti sul servizio di streaming a partire dal 1 settembre.

Cattivo ospite, Resident Evil: Apocalissee Resident Evil: Retribuzione sarà disponibile anche il 1 settembre. È interessante notare che Netflix ne sta aggiungendo un sacco Cattivo ospite film quando hanno appena cancellato la serie, ma se stai cercando di guardare il franchise dopo aver visto lo spettacolo, ora è il momento! Non è l’intera serie di film, ma almeno puoi guardarne alcuni.

Ci sono anche un sacco di film romantici in arrivo su Netflix il 1 settembre, inclusi film più vecchi come Cenerentola, All’oscuro, Lui non e ‘cosi’ coinvolto da te, I ponti della contea di Madison, Salva l’ultimo balloe Il notebook, ma include anche l’ultima commedia romantica di Netflix, Amore in Villa.

La nuova commedia romantica vede Tom Hopper e Kat Graham nei panni di una coppia di single che devono condividere la stessa villa a Verona, in Italia. Il personaggio di Graham è lì perché ha prenotato la villa per lei e il suo ragazzo, ma lui l’ha scaricata prima del viaggio. D’altra parte, il personaggio di Hopper non è il più grande sostenitore dell’amore. Sono piuttosto la coppia. All’inizio si disprezzano a vicenda, ma man mano che trascorrono più tempo insieme, inizia a formarsi la scintilla di qualcosa.

Dai un’occhiata al trailer qui:

Netflix aggiungerà 44 nuovi film e programmi il 1 settembre

CenerentolaUn’Arancia MeccanicaUna buona orgia vecchio stileil racconto di un cavaliereUna piccola principessabellezza americanaAustin Powers in GoldmemberAustin Powers: International Man of MysteryAustin Powers: La spia che mi ha scopatoIl potere della sirena di BarbieI ponti della contea di MadisonAll’oscuroDetestabile meCattivissimo Me 2Racconto dei delfini 2Veloce e senti l’amoreRecintatoVenerdì dopo il prossimoLui non e ‘cosi’ coinvolto da teSono sopravvissuto a un crimine stagione 1Se Beale Street potesse parlareIl lavoro italianoJohn QLe bizzarre avventure di JoJo STONE OCEAN episodi 13-24Solo amiciLiss Pereira: l’età adultaIl piccolo NickyAmore in VillaMorphle Halloween Candy Magic PetVenerdì prossimoIl notebookFuori dai guaiCattivo ospiteResident Evil: ApocalisseResident Evil: RetribuzioneCasa di stradaRoccia del SecoloSam Morril: Domani alla stessa oraSamurai Rabbit: The Usagi Chronicles stagione 2Salva l’ultimo balloScarfaceBiancaneve e il cacciatoreStory Time Book: Read-AlongQuesto è 40

Cosa guarderai oggi su Netflix? Facci sapere nei commenti qui sotto e resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie su ciò che arriverà presto su Netflix.