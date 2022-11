Nuovi film e programmi Netflix: 1 novembre 2022

Novembre è finalmente arrivato e con esso arriva un sacco di nuovi film e programmi Netflix. La maggior parte di queste nuove aggiunte non sono nuove di zecca, ma potrebbero essere nuove per te o potrebbero essere le preferite che vuoi guardare di nuovo.

Uno dei più grandi spettacoli in arrivo su Netflix martedì 1 novembre sono le prime tre stagioni di Chiave e buccia. Lo spettacolo di sketch di varietà Comedy Central ha unito le menti dell’ormai famoso regista horror Jordan Peele e del suo amico e collega attore Keegan-Micheal Key.

Hanno esaminato ogni aspetto della vita e l’hanno resa divertente attraverso schizzi, cortometraggi e segmenti dal vivo. Se non hai visto questo programma quando è andato in onda per la prima volta, devi guardarlo ora. E si spera che anche le ultime due stagioni saranno presto disponibili per lo streaming.

Giovani reali la stagione 2 è disponibile anche per lo streaming su Netflix il 1° novembre. La serie in lingua svedese segue il principe Guglielmo mentre si adatta alla vita nel suo nuovo collegio e come il suo cuore lo porta in luoghi che non si aspettava.

All’inizio della seconda stagione, la scuola è tornata da una pausa. Wilhelm e Simon sono stati lontani l’uno dall’altro dopo che il video di loro insieme è trapelato al pubblico. Quando si riuniscono, la tensione tra loro è quasi insopportabile, ma la loro connessione continua ad essere forte come sempre.

Guarda il trailer della seconda stagione qui:

Ci sono anche alcuni film che rientrano nella categoria “oldie but goodie” in streaming su Netflix il 1 novembre. Ciò include Giorno d’allenamento, Notting Hill, La guardia del corpo, In ariae La leggenda di Zorro.

Quali film e programmi Netflix guarderai oggi? Facci sapere nei commenti qui sotto e resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti su ciò che arriverà su Netflix.