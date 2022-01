Nuovi film e programmi Netflix (1 febbraio 2022)

In qualche modo, febbraio è già arrivato e questo significa che un sacco di nuovi film e programmi Netflix hanno colpito Netflix. Il primo del mese porta sempre un sacco di contenuti. Potrebbe non essere tutto nuovo di zecca, ma vale comunque la pena dare un’occhiata.

Il 1° febbraio porta un nuovo dramma storico, una nuova stagione di un originale Netflix, alcuni film di Batman e un sacco di commedie.

Il giorno della memoria dell’Olocausto si è appena verificato il 27 gennaio, il che lo rende un ottimo momento per guardare La mia migliore amica Anna Frank. Arriva sul servizio di streaming martedì 1 febbraio e racconta la storia della relazione di Anne Frank con la sua migliore amica nella vita reale Hannah Goslar.

La storia le mostra come se fossero ragazze bambine, ma presto passa al loro tempo in clandestinità. Una volta nascosti dai nazisti, non si riuniscono finché non vengono entrambi rinchiusi in un campo di concentramento. Sebbene si trovassero su lati diversi del campo, Hannah riuscì comunque a lanciare del cibo ad Anne oltre un recinto di filo spinato. Porta un’intera scatola di fazzoletti. Ne avrai bisogno.

Netflix aggiungerà 33 nuovi film e programmi il 1° febbraio

Dai un’occhiata al trailer qui:

Il 1° febbraio porta anche la tanto attesa seconda stagione di Alzando Dione. Lo spettacolo segue una madre single vedova che deve capire come crescere suo figlio che ha superpoteri. E hai pensato che essere una mamma fosse già abbastanza difficile così com’è!

La stagione 2 mostrerà Dion crescere maggiormente nei suoi poteri e cercare di capire come riavere suo padre per sempre. La prima stagione è andata in onda nel 2019, quindi questa è stata un’attesa molto lunga per i fan.

Guarda il trailer della seconda stagione qui:

L’inizio di febbraio riporta anche due dei film Batman di Christopher Nolan. Questa trilogia è dentro e fuori Netflix almeno un paio di volte all’anno. Ma questa volta, solo Batman inizia e Il Cavaliere Oscuro stanno tornando al servizio di streaming. Dovrai cercare il film finale su Hulu o HBO Max.

Questo mese porta anche alcune commedie nella formazione di Netflix. Ciò comprende La famiglia Addams, Caddyshack 1 e 2, Il dopo-sbornia, Il ragazzo nuovo, e Gli altri ragazzi.

Se stai cercando qualcosa di più adatto alle famiglie, La casa delle bambole di Gabby, La leggenda dei guardiani: i gufi di Ga’Hoole, e Cattivissimo me 1 e 2 arriveranno anche su Netflix il 1 febbraio 2022.

Nuovi film e serie Netflix 1 febbraio

La mia migliore amica Anna FrankLa casa delle bambole di GabbyRaising Dion: Stagione 2La famiglia Addams AnacondaBatman iniziaIl libro di EliL’ultimatum di BourneCaddyshackCaddyshack 2Conto alla rovesciaIl Cavaliere Oscurodetestabile meCattivissimo Me 2L’avvocato del diavoloDonnie BrascoL’esorcistaLo stranieroIl dopo-sborniaLa leggenda dei guardiani: i gufi di Ga’HooleL’ultimo samuraiIl fortunatoIl negoziatoreIl ragazzo nuovoVigilia di CapodannoL’unicoL’altra ragazza bolenaGli altri ragazziPatsy & LorettaTransformers: Il buio della lunaTransformers: La vendetta dei cadutiGuerrieroGuardiani

