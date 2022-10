Nuovi film di Natale su Netflix (novembre 2022)

Sebbene per alcuni il calcio d’inizio ufficiale delle festività natalizie non sia ancora iniziato, Netflix non sta perdendo tempo a diffondere l’allegria natalizia. Il servizio di streaming rilascerà una serie di nuovi film di Natale prima delle vacanze del Ringraziamento a novembre 2022.

Anche se la lista dei nuovi film di Natale di quest’anno in arrivo a novembre non è così ampia come quella dell’anno scorso, c’è molto da amare. Lindsay Lohan, Chord Overstreet, Aimee Garcia, Freddie Prinze Jr. e Justin Hartley sono solo alcune delle star con cui trascorreremo le vacanze quest’anno.

Condividiamo l’elenco completo dei nuovi film di Natale diretti ai nostri elenchi di controllo su Netflix a novembre 2022 e stiamo mettendo in luce tre dei nuovi film natalizi originali Netflix più attesi in arrivo durante il mese.

Nuovi film di Natale su Netflix

Dalle commedie romantiche per le vacanze agli speciali animati per famiglie, Netflix offre così tanti nuovi film di Natale a novembre che non vorrai perderti. Diamo inizio allo spirito delle feste con il primo nuovo film natalizio di Netflix, Cadendo per Natale.

Cadendo per Natale

Data di rilascio: 10 novembre

Lindsay Lohan fa il suo trionfante ritorno alla recitazione nel film natalizio originale di Netflix Cadendo per Natale. Nella commedia romantica per le vacanze, Lohan interpreta un’ereditiera d’albergo che cade in un attacco di amnesia dopo un incidente sugli sci. Finisce nelle cure di un affascinante proprietario di una loggia, interpretato da Gioia star Chord Overstreet, e presto sboccia una nuova storia d’amore.

Natale con te

Data di uscita: 17 novembre

Lucifero la star Aimee Garcia si allea con Freddie Prinze Jr. per il nuovo film di Natale Natale con te, un’altra commedia romantica Netflix originale. Il film è incentrato su una pop star che si reca in una piccola città per esaudire il desiderio di un fan, ma il suo viaggio nella piccola città rinvigorisce la sua ispirazione musicale e le offre l’opportunità di innamorarsi.

Il diario di Noel

Data di uscita: 24 novembre

Basato sull’omonimo best seller, Il diario di Noel stelle Questi siamo noi interpretato da Justin Hartley nei panni di Jake Turner, un autore che torna a casa e scopre un vecchio diario che gli dà una visione di questo passato. Mentre è a casa, Jake potrebbe anche trovare l’amore con Rachel (Barrett Doss), che si unisce a lui nel viaggio attraverso il loro passato che potrebbe portare a un futuro.

Nuovi film di Natale su Netflix: 8 novembre

Nuovi film di Natale su Netflix: 10 novembre

Nuovi film di Natale su Netflix: 17 novembre

Nuovi film di Natale su Netflix: 21 novembre

My Little Pony: Auguri d’inverno

Nuovi film di Natale su Netflix: 23 novembre

Natale alla fattoria del vischio

Nuovi film di Natale su Netflix: 24 novembre

Nuovi film di Natale su Netflix: 28 novembre

L’Action Pack salva il Natale

