Nuovi e caldi spettacoli e film coreani in arrivo su Netflix – 2022

Da Money Heist a Squid Game, abbiamo visto più e più volte come gli investimenti di Netflix in Originals in lingue diverse dall’inglese siano ancora alcune delle migliori iniziative della piattaforma. Con questo in mente e la domanda sempre crescente di K-dramas da parte degli spettatori, Netflix rilascerà circa 25 nuovi originali Netflix coreani nel 2022, inclusi programmi e film. Abbiamo creato un elenco di tutte le nuove versioni, dai un’occhiata.

Tutti noi siamo morti

Mentre una scuola superiore diventa un punto caldo per un’epidemia di zombi, gli studenti intrappolati devono trovare la via d’uscita prima che questa atrocità abbia la meglio su di loro. All of Us Are Dead è un progetto attesissimo che apparirà sugli schermi 28 gennaio.

Previsione dell’amore e del tempo

Dopo l’atroce serie di zombi, Netflix ha deciso di soddisfare le esigenze dei suoi fan che condividono l’amore per gli spettacoli dolci e salutari. A riempire i panni di questo è Forecasting Love and Weather, uno spettacolo sulla vita quotidiana di una coppia felice. Verrà rilasciato il 12 febbraio 2022.

Venticinque ventuno

In un periodo di oltre due decenni, un gruppo di cinque persone si imbarca in un viaggio per trovare il partner romantico giusto per loro. Proprio come il Norwegian Wood di Haruki Murakami, osserviamo il gruppo passare dall’essere giovani studenti universitari a persone di successo nella loro mezza età. Twenty Five Twenty One uscirà 12 febbraio 2022.

Trentanove

Un altro semplice spettacolo che non cerca di essere più grandioso di quello che è in realtà, Thirty Nine. Questo Netflix Original è un altro nome nell’elenco degli spettacoli che ruotano attorno all’amicizia, al romanticismo e alla vita in generale. Uscirà 16 febbraio 2022.

Giustizia minorile

Altro commento sociale, proprio come Squid Game, è giustizia minorile. Lo spettacolo ruota attorno a un giudice, ai suoi pregiudizi contro i criminali minorenni e a un sistema legale rotto.

LEGGI ANCHE: Il gioco del calamaro è sopravvalutato? Ecco cosa pensano i fan

Furto di denaro: Corea

Forse il progetto più atteso dell’anno da Netflix Korea è Furto di denaro: Corea. Come suggerisce il nome, è il remake coreano della popolare serie Money Heist.

LEGGI ANCHE: Qual è il remake coreano di Money Heist di Netflix? Data di uscita, cast e altro

Tra gli altri spettacoli che vedranno i fan dei drammi del comfort show Seoul Vibe, Ragazza del 20° secolo, Ama odiarti, e Celeb Five: dietro le quinte. Al pubblico più anziano potrebbe piacere Il nuovo matrimonio e il desiderio, una famiglia modello, e Proposta d’affari.

Anche i fan d’azione coreani non rimarranno delusi poiché Netflix rilascerà i nuovi spettacoli Glitch, The Accidental Narco, Black Knight, Yaksha: operazione spietata, e Carter anche nel 2022. Altre serie che i fan non vedono l’ora sono Qualcuno, The Fabulous, A Model Family, Jungle, Tomorrow e The Sound of Magic.

LEGGI ANCHE: I migliori film horror coreani su Netflix in questo momento

La piattaforma non ha ancora annunciato una data di rilascio per nessuno di questi, ma usciranno molto presto! Resta sintonizzato per saperne di più!

Il post Nuovi e caldi spettacoli e film coreani in arrivo su Netflix – 2022 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.