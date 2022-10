Nuove uscite su Netflix e Top 10: 26 ottobre 2022

Benvenuto in un altro riepilogo giornaliero delle novità su Netflix, in cui sono ora disponibili 6 nuovi film e programmi da guardare. Ecco uno sguardo alle novità e alle tendenze del 26 ottobre 2022.

Oggi è la tua ultima possibilità di guardare la commedia romantica Begin Again su Netflix. Protagonisti Mark Ruffalo e Keira Knightley. Nel fine settimana vedremo la partenza di Ricercatol’eccellente serie originale australiana di Netflix.

Rimanendo con le novità ancora per un minuto, se stai cercando un elenco di tutti i nuovi film horror disponibili su Netflix a livello globale (e le licenze specifiche per gli Stati Uniti), abbiamo appena aggiornato la nostra guida ai nuovi horror su Netflix.

Elenco completo di nuovi film e serie su Netflix per il 26 ottobre 2022

4 nuovi film aggiunti oggi

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn (2022) Netflix Original – TV-14 – Inglese – Dalla sua ascesa come magnate degli affari alla sua caduta nella notorietà internazionale, questo documentario sul vero crimine esamina la bizzarra storia di Carlos Ghosn.

Hellhole (2022) Netflix Original – TV-MA – Polacco – Nel 1987 in Polonia, un agente di polizia che indaga su misteriose sparizioni si infiltra in un monastero remoto e scopre un’oscura verità sul suo clero.

Rapinare Mussolini (2022) Netflix Original – TV-MA – Italiano – Alla fine della seconda guerra mondiale, un gruppo disorganizzato di combattenti della resistenza pianifica una rapina impossibile: rubare il tesoro di Mussolini dal quartier generale fascista di Milano.

The Good Nurse (2022) Netflix Original – R – Inglese – Un’infermiera oberata di terapia intensiva si appoggia al suo nuovo collega disinteressato al lavoro ea casa, fino a quando la morte inaspettata di un paziente lo getta in una luce sospetta.

2 Nuove serie TV aggiunte oggi

Captains (Stagione 1) – TV-MA – Inglese – Dal crepacuore al trionfo, questa docuserie segue sei capitani di calcio e le loro squadre mentre gareggiano per un posto di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022.

Mohammed Ali Road (Stagione 2) – TV-14 – Arabo – Negli anni ’40, la rotta commerciale Kuwait-India apre la strada a un’amicizia tra due mercanti, ma il loro legame viene messo a dura prova quando uno di loro diventa avido.

Altri due episodi di Guillermo Del Toro Gabinetto delle Curiosità ha colpito Netflix oggi. I due episodi includono:

L’autopsia – Uno sceriffo esperto indaga su un cadavere nel bosco e chiama un vecchio amico, un medico legale, per aiutare a mettere insieme una serie di eventi agghiaccianti.

– Uno sceriffo esperto indaga su un cadavere nel bosco e chiama un vecchio amico, un medico legale, per aiutare a mettere insieme una serie di eventi agghiaccianti. L’esterno – Desideroso di adattarsi al lavoro, l’imbarazzante Stacey inizia a usare una lozione popolare che provoca una reazione allarmante, mentre prende forma una trasformazione snervante.

I migliori 10 di Netflix per il 26 ottobre 2022 su Netflix USA

# Programmi TV Film Bambini 1 The Watcher La scuola del bene e del male CoComelon 2 From Scratch The Stranger Sing 2 3 Love is Blind La maledizione di Bridge Hollow Cattivissimo me 2 4 Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story Sing 2 Little Angel 5 28 giorni La ragazza più fortunata dei fantasmi Pokémon vivente 6 The Sinner Cattivissimo me 2 Oddballs 7 Misteri irrisolti Jaula Cattivissimo me 8 Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi Hubie Halloween Megamind 9 La lista nera Ultimo visto vivo Battaglia facile: La gara di cucina casalinga 10 barbari Megamind Spirit Rangers