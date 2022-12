Nuove indiscrezioni su “Deadpool 3” mostrano come Ryan Reynolds possa portare l’amato eroe Marvel nel film

Ryan Reynolds non ha ancora finito di sorprendere i fan con dettagli sul suo progetto. L’attore ha regalato alla Marvel uno dei suoi franchise di supereroi di maggior successo Piscina morta. Tanto che l’attore ha ricevuto un cenno dalla compagnia per Piscina morta 4 già. L’attore è noto per ascoltare i suoi fan e dare loro ciò che vogliono.

Ha sorpreso i fan quando Hugh Jackman ha annunciato il ritorno del suo ruolo in Wolverine Piscina morta 3. Lui e Reynolds hanno utilizzato i social media per condividere le notizie nei loro modi esilaranti. Ma vedere il duo sullo schermo non sarà l’unico momento clou del film. Le voci su un altro attore importante che entrerà a far parte del film stanno ora emergendo.

Chi vuole Ryan Reynolds in Deadpool 3?

Piscina morta 3 potrebbe essere molto lontano dall’essere completato, ma questo perché Ryan Reynolds è ancora in procinto di renderlo un film costellato di star. Secondo le fonti, ci sono voci sull’attore che cerca di coinvolgere Samuel L. Jackson per il film. Un post su Twitter di MCU Source ha dichiarato che Ryan Reynolds vuole che Samuel L. Jackson entri Piscina morta 3. Jackson ha notoriamente interpretato il ruolo di Nick Fury nel film Vendicatori: Finale.

Il personaggio dovrebbe essere il presidente di SCUDO Portare Jackson nel film sarà una porta per aprire un mondo di personaggi Marvel Piscina morta. Altri attori che si dice si uniranno al film sono Bella Thorne, Dafne Keen e Taylor Swift, tra gli altri. Sebbene Reynolds mantenga i fan aggiornati fornendo aggiornamenti sul film, non è stata data alcuna conferma sul ruolo di Jackson nel film, ma le possibilità che accada sono piuttosto buone.

LEGGI ANCHE: Dopo aver diretto “Deadpool” per 2 uscite, Ryan Reynolds afferma di essere sul sedile posteriore per “Deadpool 3”

Ryan Reynolds ha già lavorato con Jackson in film come La guardia del corpo di Hitman, Turbo e la guardia del corpo della moglie di Hitman. La loro chimica sullo schermo ha già funzionato bene sulla base di questi film, quindi sarebbe interessante vederli lavorare Piscina morta 3 con Hugh Jackman insieme. Cosa ne pensi? Fateci sapere nei commenti.

Il post Le nuove voci su “Deadpool 3” mostrano come Ryan Reynolds può portare l’amato eroe Marvel al film è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.