Nuova serie “Castlevania” “Castlevania: Nocturne” ufficialmente in produzione su Netflix

Castlevania, uno dei franchise di videogiochi più antichi e amati degli ultimi 36 anni ha ricevuto una nuova prospettiva di vita quando nel 2017 è arrivato il suo primo adattamento anime su Netflix. In quattro anni, in quattro stagioni e 32 episodi, la serie Netflix ha introdotto milioni di nuovi fan nel franchise. Ispirato alle storie colorate e ai personaggi del videogioco, l’eredità del Castlevania l’anime continuerà con Castlevania: Nocturne, che è ufficialmente in produzione.

Dal 1986, il franchise di Castlevania ha accumulato un totale di 29 videogiochi e ha incluso alcuni degli eroi e dei cattivi più iconici nella storia dei videogiochi, principalmente Dracula, e diversi membri del clan Belmont, cacciatore di vampiri, come Simon e Trevor.

Nel luglio 2017 sono stati rilasciati i primi quattro episodi dell’anime di Castlevania e immediatamente milioni di abbonati da tutto il mondo sono rimasti affascinati dall’animazione di Powerhouse Animation, dalla scrittura del creatore Warren Ellis e dal fascino di un cast stellato con i talenti di Richard Armitage, James Callis e Alejandra Reynoso.

Quando la serie si è conclusa dopo quattro stagioni nel 2021, molti abbonati si sono chiesti se questa fosse la fine del Castlevania anime su Netflix. Per fortuna, con così tante storie e personaggi da cui trarre ispirazione, vedremo presto l’inizio del prossimo capitolo del Castlevania storia dentro Castlevania: Notturno.

Qual è la trama Castlevania: Notturno?

La trama di Castlevania: Nocturne è ancora nascosta. Tuttavia, sappiamo che la storia seguirà le gesta di Richter Belmont, il discendente di Trevor Belmont e Sypha Belnades.

Richter Belmont nacque nel XVII secolo, poche centinaia di anni dopo lo scontro del suo antenato Trevor Belmont con Dracula. Nei videogiochi Richter è il protagonista di Rondo of Blood e Symphony of the Night, ambientato negli anni 1792 e 1797.

Qual è lo stato di produzione di Castlevania: Notturno?

Stato di produzione ufficiale: pre-produzione (ultimo aggiornamento: 13/06/2022)

Sappiamo molto poco della produzione di Castlevania: Nocturne a parte il fatto che Powerhouse Animation sta attualmente lavorando al progetto.

Sono stati annunciati membri del cast?

Al momento in cui scrivo, Netflix non ha ancora annunciato nessuno dei membri del cast. Considerando che la storia si svolge secoli dopo gli eventi della serie anime originale, non ci aspettiamo di vedere Richard Armitage o Alejandra Reynoso riprendere i ruoli rispettivamente di Trevor Belmont e Sypha Belnades.

Theo James potrebbe tornare come Alucard considerando che il dhampir figlio di Dracula è un immortale.

Se Richter sta affrontando Dracula come la sua controparte dei videogiochi, potremmo anche vedere Graham McTavish tornare per riprendere il suo ruolo di carismatico signore delle ombre.

Quando è la data di uscita di Netflix Castlevania: Notturno?

Nessuna data di uscita ufficiale è arrivata con l’annuncio della serie. Ciò significa che potremmo aspettare un po’ prima di vedere il rilascio di Castlevania: Notturno su Netflix.

È la nostra aspettativa che vedremo Castlevania: Notturno su Netflix entro la fine del 2023.

Sei entusiasta per il rilascio di Castlevania: Notturno su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!