Nuoto con gli squali è interpretato da Kiernan Shipka su Netflix?

Il dramma psicologico Nuoto con gli squali ha ricevuto una notevole quantità di buzz che ha portato molti abbonati a valutare se questa serie abbia o meno un posto nel roster di Netflix.

La serie con Kiernan Shipka e Diane Kruger si ispira all’omonimo lungometraggio che ha debuttato al cinema nel 1994. La trama di questa impresa seducente segue una giovane assistente al centro di uno studio gremito di pieno di manipolatori ingannevoli e intriganti astuti. Sfortunatamente per loro, non hanno idea che il loro nuovo membro dello staff dall’aspetto innocuo sia perfettamente pronto a superarli in astuzia.

Insieme a Shipka e Kruger, il cast è composto anche da Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler e Gerard Celasco. Complessivamente, ci sono sei voci da 30 minuti nella prima stagione che i fan del genere non vorranno perdersi.

Per vedere se questa faccenda utile ha un posto nel vasto catalogo di contenuti eccellenti di Netflix, continua a leggere!

Nuoto con gli squali è disponibile su Netflix?

La quantità di ottimi titoli da godersi su Netflix non manca mai, ed è sicuro dire che lo streamer avrà sempre un’ampia quantità di opzioni tra cui gli abbonati tra cui scegliere ogni volta che accedono al proprio account. Ma sfortunatamente, alcuni contenuti sorprendenti non faranno parte della scaletta e dovrebbe essere noto Nuoto con gli squali non è una delle tante scelte stellari disponibili su Netflix.

Fortunatamente, ci sono diverse alternative eccezionali per coloro che hanno ancora bisogno di un avvincente dramma psicologico da vivere sul servizio di streaming. Alcuni di questi titoli accattivanti includono Ci tengo molto, Ratchede Il diavolo tutto il temposolo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Nuotare con gli squali

Nuoto con gli squali è un Roku Original e può essere trovato su Roku Channel.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Nuoto con gli squali?