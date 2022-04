Novità su Netflix UK questa settimana: 29 aprile 2022

Ci sono 42 nuovi film e programmi TV disponibili per lo streaming su Netflix UK questa settimana. Ancora più importante, questa settimana ha visto il ritorno di Ozark per i suoi ultimi episodi esplosivi.

Prima di tutto, ecco i momenti salienti della scorsa settimana:

Ozark (stagione 4B) N

Le stagioni: 4 | Episodi: 44Genere: Crimine, Drammatico, Thriller | Tempo di esecuzione: 60 minutiLancio: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner

La fine culminante di Ozark è qui. Riusciranno i Byrde a sopravvivere alle conseguenze dell’ira di Ruth, o rimarranno intrappolati nell’inferno della sua rabbia e alla fine affronteranno tutto il dolore che hanno causato alla sua famiglia.

Bolla (2022) N

Direttore: Tetsurô ArakiGenere: Animazione, Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: 100 minutiLancio: Zach Aguilar, Chris Jai Alex, Bill Butts, Jalen K. Cassell, Sean Chiplock

Uno dei film anime più emozionanti in arrivo su Netflix nel 2022 è visivamente accattivante Bolla.

In un mondo alternativo, le bolle che piovono sul mondo hanno infranto le leggi di gravità. Per i giapponesi, Tokyo è stata completamente tagliata fuori dal mondo esterno e tutto ciò che resta sono gruppi di giovani che gareggiano in battaglie a squadre di parker attraverso lo skyline di Tokyo. Hibiki, un asso sconsiderato ma talentuoso, scivola accidentalmente dai tetti, ma prima di precipitare nel mare sottomarino che piega la gravità viene salvato da Uta, una ragazza con poteri misteriosi. Ciò che unisce la coppia è la loro capacità di sentire un suono udibile solo per loro.

Ultimate Force (Stagione 2)

Le stagioni: 2 | Episodi: 12Genere: Azione, Guerra | Tempo di esecuzione: 74 minutiLancio: Ross Kemp, Miles Anderson, Christopher Fox, Danny Sapani, Jamie Draven

L’uomo duro di Soaps Ross Kemp si è fatto una reputazione dentro e fuori le telecamere, ma probabilmente è passato a drammi più divertenti come Ultimate Force dopo aver lasciato Albert Square.

Questa serie di combattimenti segreti si concentra sulla Red Troop, un gruppo d’élite di soldati del gruppo Special Air Service dell’esercito britannico.

Ecco tutte le ultime aggiunte a Netflix UK questa settimana

19 nuovi film aggiunti a Netflix UK questa settimana: 29 aprile 2022

365 giorni: questo giorno (2022)

Una canzone per te (2018)

Bolla (2022) N

Doris (2018)

Gangubai Kathiawadi (2022)

L’inferno del ’63 (2009)

Alla ricerca… (2018)

Jargo (2004)

Komi non riesce a comunicare (stagione 1B) N

Kongsi Raya (2020)

Uomini sul ponte (2009)

Mishan impossibile (2022)

Vita privata – Parte 1 (2018)

Vita privata – Parte 2 (2018)

Rumspringa – Un Amish a Berlino (2022) N

Assedio di Silverton (2022) N

La maledizione di Robert la bambola (2016)

Il massacro della famiglia Manson (2019)

Guerra delle bugie (2013)

9 nuovi programmi TV aggiunti a Netflix UK questa settimana: 29 aprile 2022

Pulisci con passione per ora (stagione 1)

Grace e Frankie (stagione 7) N

Bugiardo (Stagione 2)

Ozark (stagione 4B) N

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles (Stagione 1) N

Le 7 vite di Lea (Stagione 1) N

Il Nido (Stagione 1)

Ultimate Force (Stagione 2)

Chi governa il mondo (Stagione 1)

11 nuovi documentari e docuserie aggiunti a Netflix UK questa settimana: 29 aprile 2022

Athos (2016)

Dialogo Terra (2020)

Famiglia globale (2018)

Peter Lindbergh – L’occhio (2016)

Suono di Heimat (2012)

Lo spirito della palla (2018)

Il mistero di Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (2022) N

Giro del Faso (2013)

Dominio del mercato mondiale: La storia di Tan Siekmann (2003)

Giovani v Gov (2020)

Inside Missguided (Stagione 1)

2 nuovi reality show aggiunti a Netflix UK questa settimana: 29 aprile 2022

Bullsh*t The Gameshow (Stagione 1) N

Trascina SOS (Stagione 1)

1 nuovo speciale Stand Up aggiunto a Netflix UK questa settimana: 29 aprile 2022

David Spade: Niente di personale (2022) N

