Novità su Netflix UK questa settimana: 24 giugno 2022

È una settimana impegnativa su Netflix UK questa settimana con 49 nuove aggiunte alla libreria. Quindi, se non sei troppo occupato a abbuffarti L’Accademia degli Ombrelli questo fine settimana, assicurati di trasmettere in streaming una delle altre 48 eccellenti nuove aggiunte.

Prima di tutto, ecco i momenti salienti della scorsa settimana:

Uomo contro ape (Serie Limitata) N

Le stagioni: 1 | Episodi: 9Genere: commedia | Tempo di esecuzione: 10 minutiLancio: Rowan Atkinson, Daniel Fearn, Jing Lusi, Greg McHugh, Julian Rhind-Tutt

Uno dei re della commedia britannica, il leggendario Rowan Atkinson fa il suo esplosivo debutto su Netflix in Uomo contro apein quello che potrebbe essere uno dei suoi ruoli più divertenti da anni.

Un uomo si ritrova in guerra con un’ape mentre occupa una casa lussuosa. Chi vincerà e quale danno irreparabile verrà fatto nel processo?

L’Accademia degli Ombrelli (Stagione 3) N

Le stagioni: 3 | Episodi: 30Genere: Azione, Avventura, Commedia | Tempo di esecuzione: 60 minutiLancio: Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan

Sono passati quasi due anni da quando l’abbiamo visto L’Accademia degli Ombrelli su Netflix. Con sorpresa di nessuno, la serie è già stata detronizzata Cose più strane.

Dopo aver salvato il mondo una seconda volta, L’Accademia degli Ombrelli viaggia indietro nel tempo fino all’anno 2019. Ma il loro ritorno a casa non è affatto facile quando scoprono che il loro padre, Sir Reginald, ha adottato sei bambini diversi per la sua Sparrow Academy.

L’uomo di Toronto (2022) N

Direttore: Patrick HughesGenere: Azione, Commedia, Thriller | Tempo di esecuzione: 110 minutiLancio: Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco, Pierson Fode, Jencarlos Canela

Kevin Hart sta diventando una figura sempre più regolare su Netflix, e mentre artisti del calibro di L’Accademia degli Ombrelli e Cose più strane hanno dominato la TV, ci aspettiamo che The Man from Toronto domini le liste dei film questo fine settimana.

Cosa succede quando l’assassino più letale del mondo, noto come “The Man from Toronto”, e Teddy, il più grande pasticcio di New York, vengono scambiati l’uno per l’altro in un Airbnb affittato? L’uomo di Toronto e Teddy sono costretti a collaborare e salvare la situazione, ma la vera domanda è: sopravviveranno l’uno all’altro?

Ecco tutte le ultime aggiunte a Netflix UK

22 nuovi film aggiunti a Netflix UK questa settimana: 24 giugno 2022

Una linea sottile (2012)

Il film Shaun la pecora: Farmageddon (2019)

Apocalisse per favore! (2020)

Azali (2018)

Bhool Bhulaiyaa 2 (2022)

Destino d’amore (2022) N

Di fronte al nemico (2007)

Febbre (2014)

Cinque elementi di avventura (2015)

Gabriele (2013)

Ragazze glamour (2022)

Nonnismo (2015)

Maniaci di Kafka Ganja (2014)

Terra di speranza (2018)

Amore e gelato (2022) N

La mia voce sarà con te (2020)

Nausicaa (2018)

Portogallo (2018)

Parla (2015)

Il mestiere: eredità (2020)

L’uomo di Toronto (2022) N

Chi è come Abu Riad? (2007)

9 nuovi programmi TV aggiunti a Netflix UK questa settimana: 24 giugno 2022

Alchimia delle anime (Stagione 1) N

Angry Birds: Summer Madness (Stagione 2) N

L’uomo contro l’ape (serie limitata) N

Money Heist: Korea – Joint Economic Area (Parte 1) N

Nessun rimpianto nella vita (stagione 1) N

Queen (serie limitata) N

Spriggan (Stagione 1) N

Il segreto (serie limitata)

L’Accademia degli Ombrelli (Stagione 3) N

13 nuovi documentari e docuserie aggiunti a Netflix UK questa settimana: 24 giugno 2022

Beyond: un documentario sul surf africano (2017)

Civile: Ben Crump (2022) N

Spirito gitano: Harri Stojka – Eine Reise (2010)

Ritrovo (2014)

Longboard da Los Angeles a NY (2016)

Perso in Karakorum (2019)

A nord del sole (2013)

Terapia oceanica (2016)

Un passo oltre (2012)

Penisola (2014)

Rifugio (2020)

I francesi volanti – Ritorno ai fiordi (2014)

Il futuro di (Stagione 1) N

3 speciali stand-up aggiunti a Netflix UK questa settimana: 24 giugno 2022

Bruna Louise: Demolizione (2022) N

Joel Kim Booster: Psicosessuale (2022) N

Paul Virzi: Ammissioni notturne (2022) N

2 nuovi reality show aggiunti a Netflix UK questa settimana: 24 giugno 2022

Prima classe (stagione 1) N

Montagna dei fiocchi di neve (Stagione 1) N

