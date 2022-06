Novità su Netflix e Top 10: 1 giugno 2022

Siamo ufficialmente a metà di un 2022 ricco di eventi e per celebrare l’inizio di giugno ci sono 36 nuovi film e programmi TV aggiunti alla libreria Netflix USA.

Prima di tutto, ecco i momenti salienti di oggi:

Titanic (1997)

Direttore: James CameronGenere: Drammatico, Romantico | Tempo di esecuzione: 194 minutiLancio: Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher

Titanic di James Cameron è stato un enorme successo al botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Sia DiCaprio che Kate Winslet erano già attori popolari a pieno titolo, ma Titanic ha mandato la loro celebrità nella stratosfera.

Una sopravvissuta al Titanic nella sua vecchiaia riflette sul tragico viaggio e sul tempo trascorso sulla nave famosa in tutto il mondo. Rose era una ragazza dell’alta società e dopo aver incontrato l’artista squattrinato Jack non passò molto tempo prima che la coppia si innamorasse. La tragedia colpirebbe quando gli amanti sfortunati avrebbero dovuto combattere per la propria vita mentre il Titanic sprofondava nelle profondità dell’Atlantico

I defunti (2006)

Direttore: Martin ScorseseGenere: Crimine, Drammatico, Thriller | Tempo di esecuzione: 151 minutiLancio: Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen

Vincitore di quattro premi accademici, La partenza è un must per ogni fan del thriller poliziesco.

L’ufficiale di polizia di Boston Billy Costigan si infiltra nella mafia di Boston mentre Colin Sullivan, che lavora per la mafia, si infiltra nel dipartimento di polizia di Boston. Sia la polizia che la mafia sanno che ci sono talpe nelle rispettive organizzazioni, ma tocca a Billy e Colin ritrovarsi in un pericoloso gioco del gatto e del topo.

Kung Fu Panda 2 (2011)

Direttore: Jennifer Yuh NelsonGenere: Animazione, Azione, Avventura | Tempo di esecuzione: Cast di 90 minuti:

Tai Lung, doppiato da Ian Shane, è stato un cattivo incredibile per il primo film di Kung Fu Panda, ma Gary Oldman nei panni di Shen è facilmente il miglior cattivo della trilogia.

Un anno dopo la sua sconfitta di Tai Lung, il guerriero drago, e l’enorme panda Po continua il suo addestramento con i cinque furiosi e il maestro Shifu. Ma quando Shen, un malvagio pavone, tenta di conquistare la Cina, Po è impreparato quando scopre che Shen è l’unico responsabile del fatto che sia orfano.

Elenco completo delle nuove uscite su Netflix per il 1 giugno

35 nuovi film aggiunti a Netflix: 1 giugno 2022

10.000 aC (2008)

100 giorni con Tata (2021)

Anchorman: La leggenda di Ron Borgogna (2004)

Caro Giovanni (2010)

Scemo e più scemo (1994)

Bordo di diciassette (1998)

Gomma (1996)

Mezzo passato morto (2002)

I suoi materiali oscuri: La bussola d’oro (2007)

Kung Fu Panda 2 (2011)

Appoggiati a me (1989)

Leon: Il professionista (1994)

La vita come la conosciamo (2010)

Missione: Impossibile – Protocollo Ghost (2011)

Missione: impossibile (1996)

Missione: Impossibile 2 (2000)

Le vacanze di Mr. Bean (2007)

Vacanze di Natale di National Lampoon (1989)

L’ascesa dei guardiani (2012)

Piano dell’anima (2004)

Magnolie d’acciaio (1989)

Acquirenti (2010)

L’incredibile Spider-Man (2012)

Il ragazzo (2016)

I defunti (2006)

Il combattente (2010)

La ragazza della porta accanto (2004)

L’armadietto ferito (2008)

Il club del giocatore (1998)

Lo spazio tra noi (2016)

Titanic (1997)

Troia (2004)

Vacanze a Las Vegas (1997)

Siamo Marshall (2006)

Moriamo giovani (2019)

1 nuovo programma TV aggiunto a Netflix: 1 giugno 2022

I 10 migliori film e programmi su Netflix per il 1 giugno 2022

