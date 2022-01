Novità in arrivo su Netflix a febbraio 2022

Febbraio è il mese dell’amore! Prendi i tuoi comodi cuscini, le vaschette per popcorn e le bevande e innamorati dei nuovissimi spettacoli e film in arrivo su Netflix a febbraio 2022. Ma prima di farlo, devi anche tenere traccia di ciò che sta lasciando il nostro amato streaming. Le grandi rimozioni per febbraio 2022 finora includono titoli per bambini come Trasformatori e Il mio piccolo pony e film famosi come Adulti, Rapporto di minoranza, e Shutter Island.

Inoltre, ecco un piccolo regalo da parte nostra. Abbiamo risolto per te. Dai un’occhiata all’elenco delle date di tutte le nuove serie, stagioni e film che puoi guardare in modo abbuffato con la tua amata, comodamente da casa tua.

Nuovi film e programmi su Netflix il 1° febbraio

La mia migliore amica Anna Frank *FILM NETFLIX

La casa delle bambole di Gabby: Stagione 4 *FAMIGLIA NETFLIX

Alzando Dione *SERIE NETFLIX

La famiglia Addams (1991)

Anaconda

Batman inizia

Il libro di Eli

L’ultimatum di Bourne

Caddyshack

Caddyshack 2

Conto alla rovescia

Il Cavaliere Oscuro

detestabile me

Cattivissimo Me 2

L’avvocato del diavolo

Donnie Brasco

L’esorcista

Lo straniero

Il dopo-sbornia

La leggenda dei guardiani: i gufi di Ga’Hoole

L’ultimo samurai

Il fortunato

Il negoziatore

Il ragazzo nuovo

Vigilia di Capodanno

L’unico

L’altra ragazza bolena

Gli altri ragazzi

Patsy & Loretta

Transformers: Il buio della luna

Transformers: La vendetta dei caduti

Guerriero

Guardiani

LEGGI ANCHE- Nuovo caldo anime in streaming fresco su Netflix–2022

Uscirà il 2 febbraio

Desiderio Oscuro: Stagione 2 *SERIE NETFLIX

Carnivoro Stagione 10 Parte 2 * DOCUMENTARIO NETFLIX

Il truffatore di Tinder *DOCUMENTI DI NETFLIX

Uscirà il 3 febbraio

Alla ricerca di Olà *SERIE NETFLIX

Bambino Cosmico: Stagione 3 *FAMIGLIA NETFLIX

Murderville *SERIE NETFLIX

Uscirà il 4 febbraio

Ciclo Lapeta *FILM NETFLIX

Magnolie dolci: Stagione 2 *SERIE NETFLIX

Attraverso la mia finestra *FILM NETFLIX

Uscirà l’8 febbraio

Mese del figlio di Kamiari *NETFLIX ANIME

L’amore è cieco Giappone *SERIE NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

Ms. Pat: Volete sentire qualcosa di pazzo? *COMMEDIA DI NETFLIX

Uscirà il 9 febbraio

Cattura assassini: Stagione 2 * DOCUMENTARIO NETFLIX

Disincanto: Parte 4 *SERIE NETFLIX

Idee in vendita *SERIE NETFLIX

Sono ammessi solo scherzi *COMMEDIA DI NETFLIX

Il privilegio *FILM NETFLIX

Uscirà il 10 febbraio

Nel vento *FILM NETFLIX

San Vincenzo

Finché la vita non ci separi *SERIE NETFLIX

Novità su Netflix l’11 febbraio

Anne+: Il film *FILM NETFLIX

Tattiche d’amore *FILM NETFLIX

Big Bug *FILM NETFLIX

Inventare Anna *SERIE NETFLIX

Amore e guinzagli *FILM NETFLIX

L’amore è cieco: Stagione 2 *SERIE NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

Ragazza alta 2 *FILM NETFLIX

Toy boy: Stagione 2 *SERIE NETFLIX

Uscirà il 12 febbraio

Previsione dell’amore e del tempo *SERIE NETFLIX

Venticinque ventuno *SERIE NETFLIX

Uscirà il 14 febbraio

Devozione, una storia di amore e desiderio *SERIE NETFLIX

Mogli Fishbowl *SERIE NETFLIX

Uscirà il 15 febbraio

Nuvoloso con possibilità di polpette

L’amore è cieco Giappone *SERIE NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

Ridley Jones: Stagione 3

Uscirà il 16 febbraio

Cappello nero

jeen-yuhs: una trilogia di Kanye *DOCUMENTI NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

I segreti dell’estate *FAMIGLIA NETFLIX

Scambia negozio: Stagione 2 *SERIE NETFLIX

Uscirà il 17 febbraio

Erax *FILM NETFLIX

Pugno di vendetta *FILM NETFLIX

Perdonaci la nostra violazione *FILM NETFLIX

Colpo al cuore *FILM NETFLIX

Mo Gilligan: C’è Mo to Life *COMMEDIA DI NETFLIX

Il giovane Wallander: L’ombra dell’assassino *SERIE NETFLIX

Uscirà il 18 febbraio

Lo spettacolo di Cuphead! *FAMIGLIA NETFLIX

Caduta: il caso contro Boeing *DOCUMENTI DI NETFLIX

L’amore è cieco: Stagione 2 *SERIE NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

Speciale Invasione dei Rabbids: Missione su Marte *FILM NETFLIX

Forza spaziale: Stagione 2 *SERIE NETFLIX

Il massacro della motosega nel texas *FILM NETFLIX

Novità su Netflix il 20, 21 e 22 febbraio

Non uccidermi *FILM NETFLIX

Halloween (2007)

Gatto ladro *SERIE NETFLIX

L’amore è cieco Giappone *SERIE NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

GARA: Bubba Wallace *DOCUMENTI DI NETFLIX

Novità su Netflix il 23 e 24 febbraio

Il peggior coinquilino di sempre *DOCUMENTI DI NETFLIX

ufo *FILM NETFLIX

Video di musica mondiale di Karma *FAMIGLIA NETFLIX

Uscirà il 25 febbraio

Torna a 15 *SERIE NETFLIX

L’amore è cieco: Stagione 2 *SERIE NETFLIX (nuovi episodi settimanali)

Merli Sapere Aude *SERIE NETFLIX

Irrequieto *FILM NETFLIX

A Madea Hoemcoming di Tyler Perry *FILM NETFLIX

Vichinghi: Valhalla *SERIE NETFLIX

Uscirà il 28 febbraio

La mia vita meravigliosa *FILM NETFLIX

Storie dell’orrore a due frasi: Stagione 3

Novità su Netflix a febbraio da definire

Proposta d’affari *SERIE NETFLIX

Giustizia minorile *SERIE NETFLIX

Amore, vita e tutto il resto *SERIE NETFLIX

One Piece: Episodio di Chopper: Bloom in the Winter, Miracle Sakura

One Piece: Episodio di Alabasta

Per concludere, da Inventing Anna a Vikings, vi abbiamo fornito l’intero elenco di ciò che arriverà su Netflix a febbraio 2022. Fateci sapere nella sezione commenti, quale avete amato di più su Netflix.

LEGGI ANCHE– The Witcher entra nella Big League, si unisce a Bridgerton nella lista dei migliori spettacoli su Netflix

Il post Novità in arrivo su Netflix Nel febbraio 2022 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.