Notizie sulla data di uscita della stagione 4 di Sex Education, cast, sinossi e altro ancora

Non sono tutte buone notizie Educazione sessuale stagione 4 in questi giorni! Ovviamente, la pandemia di COVID-19 ha lanciato una vera chiave inglese negli ingranaggi. Ma, guardando il lato positivo, non sono nemmeno tutte cattive notizie.

La terza stagione di Educazione sessuale è stato presentato in anteprima su Netflix nel settembre 2021. I fan hanno dovuto aspettare molto tempo per la nuova stagione a causa della pandemia.

Nonostante sia stata una lunga attesa, ne è valsa decisamente la pena. Educazione sessuale è facilmente uno dei migliori programmi Netflix dell’anno.

Ci sarà una stagione 4 di Sex Education?

Al TUDUM di settembre 2021, Netflix ha rinnovato Educazione sessuale per la stagione 4! Abbiamo dovuto aspettare solo un paio di giorni per scoprire se lo spettacolo sarebbe tornato per la stagione 4.

La stagione 4 di Sex Education è l’ultima?

Educazione sessuale la stagione 4 potrebbe essere nell’ultima stagione dello show Netflix, ma non è stato ancora annunciato. Netflix di solito mantiene i suoi programmi per adolescenti in giro per quattro stagioni (se arrivano così lontano).

Se Educazione sessuale la stagione 4 non è l’ultima stagione, ci aspetteremmo che potrebbero esserci diversi membri del cast che lasciano la serie originale Netflix e passano ad altri progetti.

Data di uscita della stagione 4 di Sex Education

Sembra che i fan sperassero di vedere Educazione sessuale stagione 4 su Netflix all’inizio del 2022, forse a gennaio. Le prime due stagioni sono state presentate in anteprima su Netflix nel gennaio 2022 e sembrava abbastanza probabile che anche la terza stagione sarebbe stata rilasciata a gennaio 2021. Ovviamente, è stata posticipata fino a settembre a causa della pandemia.

quando Educazione sessuale la stagione 3 è stata rilasciata, sembrava che potessimo vedere Educazione sessuale stagione 4 su Netflix nell’autunno del 2022. Ci aspettavamo che la produzione iniziasse entro la fine dell’anno o all’inizio del 2022, il che avrebbe dato tutto il tempo per la post-produzione e il rilascio della serie nell’autunno o alla fine del 2022.

Non sembra che stia succedendo ora.

Secondo un rapporto di What’s on Netflix, il cast e la troupe inizieranno le riprese Educazione sessuale stagione 4 nell’aprile 2022. La produzione durerà probabilmente fino a novembre, il che sostanzialmente esclude la data di uscita del 2022.

Se questo è vero, e non abbiamo motivo di pensare che non lo sia, vedremo il Educazione sessuale data di uscita della stagione 4 a volte nel primavera del 2023.

È possibile che potremmo vedere un po’ di una finestra di produzione più piccola per Educazione sessuale stagione 4. Anche se ciò dovesse accadere, la produzione dovrebbe probabilmente terminare entro luglio o agosto per ottenere una data di uscita nel 2022.

Preparati ad aspettare a lungo per la stagione 4.

Cast della quarta stagione di Sex Education

Netflix non ha annunciato il cast completo di Educazione sessuale stagione 4, ma possiamo sicuramente aspettarci di vedere il ritorno di questi membri del cast Educazione sessuale stagione 4:

Come Butterfield

Gillian Anderson

Ncuti Gatwa

Emma Mackey

Connor Swindells

Kedar Williams-Stirling

Alistair Petrie

Mimì Keene

Aimee Lou Wood

Chaneil Kular

Simone Ashley

Patrizia Allison

Mikael Persbrandt

Tanya Reynolds

Anne-Marie Duff

Rakhee Thakrar

Jemima Kirke

Jim Howick

Samanta Spiro

Hanna Waddingham

Doreene Blackstock

Sami Outalbali

Chinenye Ezeudu

Giorgio Robinson

Dua Saleh |

Sarà davvero interessante vedere cosa accadrà al personale della scuola e agli studenti di Moordale. Con la chiusura della scuola, lo spettacolo potrebbe allontanarsi da alcuni personaggi, il che significherebbe che i membri del cast non sarebbero tornati nella stagione 4.

Nel complesso, quell’elenco di membri del cast è abbastanza solidamente confermato per la stagione 4. Non possiamo immaginare che Netflix e il team creativo lascino loro qualcuno di quell’elenco nella stagione 4.

Tutti si chiedono, e giustamente, di Emma Mackey e se Maeve parte per l’America significa che Mackey lascerà la serie. Ne dubito! Non è stato un saluto abbastanza buono se è l’ultima volta che vediamo Maeve.

Dovremmo vedere il ritorno di Mackey Educazione sessuale stagione 4.

Sinossi della quarta stagione di Sex Education

Non ci resta che attendere la sinossi ufficiale Educazione sessualen stagione 4, ma sappiamo tutti dove sta andando.

Maeve tornerà dall’America ad un certo punto della stagione 4. Il resto degli studenti verrà trasferito in un’altra scuola o un’entità esterna acquisterà Mooredale. Dovremo aspettare e vedere come va.

Sono sicuro che vedremo più volontà-loro/non-loro con Otis e Maeve.

Sarà davvero interessante vedere cosa succede con Eric, Adam e Rahim. Penso che ci sia qualcosa in fermento con Adam e Rahim.

Probabilmente scopriremo anche cosa accadrà con Jean, Jakob, Joy e Hope. Dobbiamo sapere chi è il padre del bambino di Jean!

Quando uscirà il trailer della quarta stagione di Sex Education?

Il pieno Educazione sessuale Il trailer della quarta stagione dovrebbe essere rilasciato circa un mese o due prima della data di uscita.

Restate sintonizzati per ulteriori notizie in merito Educazione sessuale stagione 3!