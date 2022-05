Norm MacDonald non si è ancora fatto l’ultima risata perché Netflix non ha “niente di speciale”

Le persone che conoscono la commedia non hanno bisogno di presentazioni per la leggenda di Norm MacDonald. Era un comico, scrittore, attore e regista canadese, noto per il suo umorismo impassibile con accenni di frasi e canzoni della vecchia scuola. Purtroppo, MacDonald ha ceduto alla leucemia acuta settembre 2021, dopo una battaglia segreta con la malattia. Non voleva che la gente lo sapesse perché pensava che sarebbe stato così”influenzare il modo in cui è stato percepito“. Mentre nulla svanirà il vuoto della sua prematura scomparsa, quella di Netflix ‘Niente di speciale lo farà farci sentire meglio.

Guarda Norm MacDonald un’ultima volta in Netflix’sNiente di speciale’

Guardare “Nothing Special” sarà molto importante per i suoi fan perché questa è l’ultima apparizione di Norm, ma pone alcune domande. È davvero la miniera d’oro sconosciuta che Norm ha lasciato alle spalle? O sono gli sforzi di Netflix per incassare qualunque calamità? Queste opere hanno sostanza o sono scarabocchi del passato, trasformati in solidi?

Ecco la risposta: secondo un comunicato stampa dello streamer, lo speciale è uno stand-up mai visto prima che Norm aveva scritto molto tempo fa ma che non è stato in grado di eseguire a causa delle restrizioni sulla pandemia. Ha registrato l’intero stand-up nel suo soggiorno 2020. Il titolo ‘Niente di speciale‘ era anche suo insieme al resto del set, e uscirà 30 maggio 2022.

Lo speciale sarà un recital di Norm. Dopo il suo set, Adam Sandler, Dave Chappelle, Molly Shannon, e altri appariranno in una compilation di video preregistrata; parlando dell’eredità di Norm e degli elogi per il suo lavoro, rendendolo un video tributo.

LEGGI ANCHE: Ricky Gervais fa un sottile scherzo “sessista” come ironia nel promo Netflix del suo secondo speciale Standup “SuperNature”

Quando Norm MacDonald si esibì per la prima volta in un piccolo caffè a 1985, ha rovinato la sua performance e ha giurato di non tornare mai più sul palco. L’incoraggiamento del proprietario del caffè ha lentamente affinato il suo talento e in pochissimo tempo è diventato uno scrittore Sabato sera in diretta. Era anche un’ancora nel ‘Aggiornamento del fine settimana’ segmento dello spettacolo; che era una sezione di notizie parodia che si aggiungeva alla sua popolarità. Nel 2018 ha ospitato ‘Norm MacDonald ha uno spettacolo‘ per Netflix, dove i fan lo hanno visto per l’ultima volta.

Sei entusiasta di vederlo un’ultima volta? Raccontaci alcune delle cose che ti piacciono Norma McDonald in i commenti.

Il post Norm MacDonald non ha ancora avuto la sua ultima risata mentre Netflix non ha “Niente di speciale” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.