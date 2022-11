Nora Twomey parla del nuovo originale Netflix “My Father’s Dragon”

Il drago di mio padre è ora in streaming su Netflix e siamo riusciti a porre alcune delle nostre domande alla regista nominata all’Oscar Nora Twomey su com’è stato lavorare all’adattamento e com’è lavorare con Netflix.

Non dovresti avere più scuse per non guardare Il drago di mio padre su Netflix, ma nel caso in cui sei ancora indeciso, dai un’occhiata alla nostra recensione del nuovo film d’animazione, in cui abbiamo assegnato una valutazione “Play”.

Attiva nell’animazione da due decenni, Nora Twomey è stata co-creatrice della serie animata Dorg Van Drago e ha lavorato come produttrice creativa in Puffin Rock. Più recentemente, ha diretto il film candidato all’Oscar 2017, Il capofamiglia, ed è stato condirettore di Il segreto di Kells.

Cosa c’è su Netflix: come ti è stato presentato per la prima volta il materiale sorgente di My Father’s Dragon? Cosa ti ha colpito del libro?

Nel 2008 gli sceneggiatori Meg LeFauve e John Morgan e la produttrice Julie Lyn avevano deciso di opzionare i diritti del bellissimo libro di Ruth Stiles Gannett. L’avevano letto tutti da bambini, come alimento base della buonanotte, e anni dopo avevano continuato a leggerlo ai propri figli. Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1948 e ha portato gioia a generazioni di famiglie mentre esplorano Wild Island e l’amicizia tra Elmer e il drago Boris.

Avevano visto il primo lungometraggio di Cartoon Saloon e avevano chiesto di incontrarsi. Sulla strada per incontrare Julie, ho letto il libro e mi sono davvero connesso a una pagina particolare in cui il personaggio principale Elmer ha dato il latte a un gatto randagio e sua madre si arrabbia davvero con lui. Ho sentito che c’erano così tanti livelli in quel momento; perché un piattino di latte era un grosso problema? Cosa stava succedendo davvero? Ho immaginato come doveva essere essere Elmer in quel momento, guardare il viso di sua madre e non essere in grado di elaborare la sua reazione. Ho sentito che se potessimo sovrapporre un lungometraggio con un’avventura fantastica in superficie e con temi di paura, controllo, verità ed empatia sottostanti, avremmo potuto fare qualcosa di molto speciale. Così abbiamo iniziato a lavorare insieme e a riunire un brillante team di creativi che la pensano allo stesso modo che hanno contribuito a mettere questa storia sullo schermo.

WoN: In che modo lavorare su questo film è stato diverso dal lavorare sui precedenti film di Cartoon Saloon?

La più grande differenza nel lavorare a questo film è che abbiamo dovuto lasciare lo studio nel bel mezzo della produzione a causa della pandemia. Come in molti luoghi di lavoro, abbiamo spostato i nostri computer e le attrezzature a casa durante un fine settimana e da lunedì abbiamo iniziato a lavorare dagli angoli dei tavoli della nostra cucina mentre cercavamo di gestire le nostre sfide individuali. Anche se è stato davvero difficile, è una testimonianza per l’intero team di artisti, produzione e troupe di supporto che l’intera cosa non è andata in pezzi. Lavorare con Netflix significava che avevamo un po’ più di margine di manovra per far fronte alle sfide della pandemia.

WoN: Ci sono stati temi o sequenze che hai ritenuto essere una sfida da adattare nel film d’animazione?

Immagino di essere sempre consapevole del fatto che a un certo livello i nostri animatori stanno solo facendo una serie di battute sullo schermo e la loro abilità fa credere al pubblico che quelle battute formino personaggi con pensieri e sentimenti. I nostri artisti costruiscono mondi dalle pennellate e invitano il pubblico a entrare in quei mondi e sperimentarne la meraviglia insieme ai nostri personaggi. Wild Island, il luogo in cui Elmer va a salvare Boris, sta affondando. È stata una grande sfida logistica per il nostro team, soprattutto perché non eravamo nella stessa stanza per capirlo. Come diamo un senso di peso, gravità, scala e pericolo all’interno dei parametri di progettazione dell’art direction? Fortunatamente ho avuto modo di lavorare con così tante persone brillanti in così tanti dipartimenti, l’hanno capito insieme, ognuno risolvendo i problemi in modo che il dipartimento successivo non dovesse farlo. È un privilegio lavorare con una squadra del genere.

WoN: Puoi parlare della tua relazione con Netflix nel film? Com’è stato lavorare con loro? In cosa differiscono dagli altri distributori?

Quando Netflix è entrata a far parte del gruppo nel 2017, ci ha incoraggiato a fare del nostro meglio. Date le sfide della produzione, il supporto extra da parte di una grande organizzazione come Netflix ha significato che gli ultimi anni sono stati un periodo meno difficile di quanto sarebbe stato altrimenti per una produzione come My Father’s Dragon. Mi piace davvero l’idea che il drago di mio padre possa essere visto in tutto il mondo allo stesso tempo, in così tante famiglie. Questo è un potenziale raggiungimento che Cartoon Saloon non ha ancora sperimentato, come squadra di narratori è davvero eccitante.

WoN: Gaten Matarazzo aveva un’energia così selvaggia e giocosa nel film. Come si fa a tradurre una performance vocale come quella con l’animazione?

Con brillanti animatori! C’è un tale pool di animatori qualificati ed esperti in Irlanda, Francia e in tutta Europa. Cartoon Saloon ha sempre avuto un ottimo rapporto con animatori incredibilmente talentuosi, sia in Cartoon Saloon che spesso in collaborazione con FOST Studios di Parigi. Gli animatori sono stati descritti come “attori con le matite” ed è esattamente quello che sono. Capiscono il potenziale delle prestazioni fisiche e possono lavorare insieme in un modo in cui trenta animatori possono lavorare tutti su un personaggio e i suoi modi rimangono coerenti, sfumati e personali. È qualcosa che viene dato per scontato quando sembra giusto, ma sembra strano sullo schermo se è fatto male. Avere una performance come quella di Gaten significa che gli animatori hanno l’oro assoluto con cui lavorare. L’animazione richiede molto tempo, con riprese complicate che richiedono settimane per essere animate. Se l’attore si impegna pienamente nella sua interpretazione nel modo in cui lo fa Gaten, gli animatori hanno fondamenta d’oro assolute.

WoN: Infine, cosa hai visto di recente su Netflix? Qualche altro consiglio oltre a My Father’s Dragon? Qualcosa che non vedi l’ora?

Wendell and Wild è un film brillante e bellissimo della leggenda dell’animazione Henry Sellick! Lo consiglierei a tutti coloro che amano i bei film, raccontati amorevolmente da animatori in stop-motion al top delle loro capacità. Poi darei un’occhiata a Il mio vicino Totoro che è uno dei film più belli del mondo!

Il drago di mio padre è ora in streaming su Netflix a livello globale.