Nonostante tutte le critiche, Kate Middleton ha capito perché Meghan Markle era “costretta a presentarsi di persona” in Uvalde

Critiche e trolling non sono una novità per Meghan Markle. Sin dal suo ingresso nella vita del principe Harry, la duchessa del Sussex lo è stata messo sotto un grande microscopio, e ogni sua mossa viene brutalmente scrutata. Nel maggio 2022, Markle si è ritrovata di nuovo in prima pagina per tutte le ragioni sbagliate. Il 24 maggio 2022, segna una giornata nera in Texas quando 19 bambini e due insegnanti sono morti a seguito di una sparatoria alla Robb Elementary School.

Il l’incidente ha lasciato il mondo perplesso e i messaggi di cordoglio hanno iniziato a riversarsi da tutto il mondo. Meghan Markle ha anche deciso di rendere i suoi più sentiti omaggi ai bambini che hanno perso la vita fare una visita a Uvalde. L’ex attrice americana ha viaggiato dalla California a Uvalde in un jet privato e ha deposto fiori sul memoriale. Tuttavia, è stata picchiata mentre deponeva i fiori e diverse persone l’hanno trollata nominando il suo viaggio come una trovata pubblicitaria. Tra tutte le critiche, Markle ha avuto il tacito sostegno di Kate Middleton.

Kate Middleton ha sostenuto Meghan Markle per la sua visita a Uvalde

Nonostante tutte le critiche a Meghan Markle, non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della famiglia reale. Tuttavia, il biografo reale Christopher Anderson ha rivelato che il La principessa del Galles potrebbe capire dove il Abiti da cui proveniva l’allume. Nel suo nuovo libro, The King: The Life of Charles III, Anderson ha riflettuto su come Middleton potrebbe riguardare la motivazione di Markle durante una conversazione privata con un amico.

“Per quanto tese possano essere state le relazioni tra i Sussex e il resto della famiglia, nessuno dei reali anziani si è fatto avanti per criticare la decisione di Meghan di visitare Uvalde. A un certo punto Kate ha detto a un’amica di aver capito perché Meghan si sarebbe sentita in dovere di presentarsi di persona”, ha menzionato Anderson nel libro citato da Newsweek.

Nel frattempo, l’anno scorso Anche Middleton aveva fatto lo stesso gesto in seguito alla morte di una donna da parte di un agente di polizia. La successiva regina consorte ha partecipato alla veglia a lume di candela a Londra per la morte. Tuttavia, lei non è stato oggetto di alcuna critica.

