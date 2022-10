Nonostante Tiff con Kate Middleton, Meghan Markle ha condiviso un dolce momento con la principessa Charlotte durante il funerale di stato della regina

Le differenze tra Meghan Markle e Kate Middleton non sono sconosciute al mondo. Le due donne reali hanno avuto diversi disaccordi sin dall’inizio. In una delle sue interviste, Meghan ha persino accusato la Principessa del Galles di averla fatta piangere poco prima del suo matrimonio. La spaccatura tra Sussex e Cambridge era abbastanza evidente durante il funerale e il servizio della regina.

Sebbene il principe William e Kate Middleton abbiano invitato il principe Harry e Meghan Markle a fare una passeggiata fuori dal castello di Windsor, sono stati visti dando una spalla fredda agli ex reali che lavorano in tutte le cerimonie. Tuttavia, i quattro reali hanno non lasciare che i bambini vengano colpiti a causa delle differenze tra gli adulti. Durante il loro soggiorno nel Regno Unito, Harry e Meghan hanno condiviso un momento felice con il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis quando tornavano da scuola con il padre William. Ora, un’altra clip è riemersa dal funerale dei Queen che mostra un momento commovente tra Meghan e Charlotte.

Meghan Markle regala un sorriso confortante alla principessa Charlotte

La principessa Charlotte è stata uno dei membri reali più giovani a partecipare ai funerali della regina Elisabetta II all’Abbazia di Westminster a settembre. Meghan Markle, insieme ad altri membri reali tra cui la regina consorte Camilla, Kate Middleton, Charlotte e suo fratello, il principe George, erano fuori dall’Abbazia. Questo è stato quando i giovani La principessa si guardò intorno, solo per fissare lo sguardo sulla duchessa del Sussex.

Meghan è stata veloce ricambia il contatto visivo con un dolce sorriso. In particolare, Charlotte sembrava estremamente felice del piccolo incontro con sua zia. È stato un gesto commovente dell’ex attrice americana. Nel frattempo, i figli di Meghan e Harry, Archie e Lilibet, erano assenti dal funerale.

Nel frattempo, la coppia non ha ritenuto opportuno far volare i loro bambini di tre anni e un anno nel Regno Unito per la cerimonia. I Sussex erano nel Regno Unito solo quando la regina ha esalato l’ultimo respiro. Pertanto, facevano parte di tutti i principali servizi per rendere omaggio al defunto monarca.

