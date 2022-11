Nonostante sia il peggior film della carriera di Ryan Reynolds, James Gunn anticipa la possibilità di “Lanterna verde” nel DCEU

James Gunn non sembra aver finito Lanterna verde ancora. Il film del 2011 è senza dubbio il peggior progetto su cui ha lavorato Ryan Reynolds. Tuttavia, per il Ragazzo libero attore, lavorarci ha aiutato la sua vita personale da quando ha incontrato Blake Lively durante le riprese. Ma giocando Lanterna verde e la versione mercenaria senza bocca di Deadpool in X-men: Origins Wolverineha scosso le sue possibilità di interpretare personaggi di supereroi.

Reynolds ha poi finito per realizzare uno dei film Marvel di maggior successo, Piscina morta. Anche se potrebbe essere passato dal fallimento di Lanterna verde, Il co-CEO degli studi DC James Gunn probabilmente non ha finito con il film e il suo futuro. In un commento sui social media, ha dato ai fan un motivo per crederci.

Green Lantern, protagonista di Ryan Reynolds, riceve un nuovo aggiornamento da James Gunn

La DC si trova a competere con la Marvel poiché quest’ultima ha avuto successo nell’esplorare i suoi personaggi attraverso i film. Sebbene Lanterna verde non è riuscito a farlo, James Gunn probabilmente non ha rinunciato alle sue speranze per il supereroe. Il co-CEO degli studi DC ha recentemente condiviso un post del Ringraziamento su Twitter con alcuni famosi personaggi DC.

Un fan ha sottolineato come Lanterna verde era assente dalla foto e ha commentato: “Nessuna Lanterna Verde in questa immagine, quindi posso affermare con sicurezza che Gunn e Safran non hanno intenzione di aggiungere il personaggio nel DCU, questo è uno scoop di cui sono fiducioso al 100%.

Gunn, che ha 1,3 milioni di follower su Twitter, ha deciso di rispondere al commento e ha scritto: “Probabilmente non è un buon scoop! Felice Ringraziamento!” DC aveva grandi speranze per un altro film del 2015, Lanterna verde Corpo, dopo il successo di Uomo d’acciaio, ma in seguito ha abbandonato i piani per evitare la stessa sorte del film di Ryan Reynolds.

DC ha tentato di fare lo stesso con Adamo nero nel 2022 ma senza successo. In questo momento, Lanterna verde viene annunciato di apparire in televisione con uno spettacolo dal vivo, che sta anche subendo una battuta d’arresto creativa. Ma con l’evoluzione della compagnia nel tempo e il commento di Gunn, potrebbe succedere di tutto.

