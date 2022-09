Nonostante le numerose nomination, perché l’attrice di “Stranger Things” Millie Bobby Brown è scomparsa dagli Emmy Awards?

Millie Bobby Brown è una delle celebrità di Hollywood più discusse oggi. L’attrice ha conquistato molti cuori con il suo ruolo di Eleven in Cose più strane. La giovane inglese che ha interpretato Eleven nello show è stata molto apprezzata per aver recitato così bene e aver lavorato sul suo accento per rendere completa giustizia al ruolo. Questo ha sicuramente contribuito al successo generale dello spettacolo poiché ha vinto molte nomination agli Emmy 2022.

Sorprendentemente, i membri del cast di Cose più strane mancavano dalle più grandi funzioni di premiazione della televisione. Forse Millie è impegnata a considerare la porta delle opportunità che questo spettacolo le ha offerto. In precedenza era stata nominata agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Durante gli Emmy del 2018, l’attrice sempre brillante ha fatto notizia, sembrando un vero cupcake nel suo abito rosa. Quindi, quando gli Emmy di quest’anno sono andati e venuti, abbiamo avuto una domanda. Dov’era Millie Bobby Brown?

Perché Millie Bobby Brown ha saltato gli Emmy?

Millie, uno degli attori più celebrati Cose più strane, mancava all’Emmy di quest’anno. Lo spettacolo è stato nominato per una lunga lista di premi agli Emmy di quest’anno. Ecco l’elenco. Siete pronti?

Casting eccezionale per una serie drammatica,

Eccezionale scenografia per un periodo narrativo o un programma fantasy,

Eccezionale performance acrobatica,

Eccezionali effetti speciali visivi,

Eccezionale serie drammatica,

Periodo eccezionale e/o trucco del personaggio,

Periodo eccezionale e/o acconciatura del personaggio, e

Eccezionale montaggio di immagini con telecamera singola per una serie drammatica.

Ma nonostante la straordinaria interpretazione di Millie nei panni di Eleven, non è stata nominata per nessun premio. È improbabile che lo scenario cambi poiché la stagione 4 non si qualificherà anche per gli Emmy del prossimo anno.

Sebbene i fan siano scontenti dell’affronto degli Emmy, non influisce molto su Brown. Nel giro di pochi anni, è riuscita a dare una svolta alla sua vita, da attrice a produttrice e magnate degli affari. In aggiunta, è anche ammessa alla Purdue University per studi superiori. Quindi forse i compiti nei giorni feriali l’hanno tenuta occupata mentre si destreggia tra i Cose più strane riprese finali e compiti scolastici. Ha già molto da fare e di recente si sta godendo il suo tempo libero.

Non preoccuparti, vedremo più del talento di Millie Bobby Brown sul grande schermo come Enola con Netflix Enola Holmes 2 sulla strada. Chi lo sa? Forse riceverà premi più importanti. O gli Emmy troveranno un modo per portarla qui l’anno prossimo. Pensi che meritasse una nomination agli Emmy di quest’anno? Fateci sapere nei commenti.

