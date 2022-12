“Non voglio sentirlo…” – Quando Billie Eilish scarta palesemente ogni suo paragone con Lana Del Rey

Billie Eilish è la regina regnante del pop e la maggior parte sarà d’accordo. Se in qualche modo non sei diventato parte del fandom con Ocean Eyes, allora c’era Bad Guy. Non solo le sue tracce impiegano poco o nessun tempo per arrivare in cima alle classifiche, ma sono anche molto popolari in tutto il mondo. Ora il fatto che un idolo del Kpop sia uno dei suoi più grandi fan è anche una delle più grandi carte di Eilish, ma alla fine, sono la sua voce e il suo talento a farle ottenere 11 Grammy.

Billie Eilish ha recentemente rivelato in un’intervista che ‘Off to the Races’ di Lana Del Rey è una delle sue canzoni preferite: “Quella canzone è incredibile. È la cosa migliore che abbia mai sentito. pic.twitter.com/Tsi5wfHKtu — Lana Del Rey Info (@LDReyInfo) 26 gennaio 2020

Eilish è un altro membro delle artiste nella comunità musicale che ci ha reso orgogliosi. Ma nonostante siamo nel 2022, il fatto che la musica arrivi in ​​modo diverso a tutti noi e che le artiste di musica femminile non abbiano bisogno di essere paragonate è ancora una pillola difficile da ingoiare per alcuni. Soprattutto nel caso di Billie Eilish. Mentre la cantante è stata paragonata a molti artisti, i suoi paragoni con Lana Del Rey sono i più discussi.

Billie Eilish ha parlato di essere stata paragonata a Lana Del Rey

Ci sono più ragioni per cui Billie Eilish non dovrebbe essere paragonata a Lana Del Rey. Uno è il fatto ovvio che ci sono due persone con viaggi separati. E in secondo luogo, la loro musica non è nemmeno simile. Mentre a Eilish piace produrre brani pop, Lana Del Rey è un genio nel produrre toni melodiosi. Inoltre, il fatto che entrambi abbiano dato vita a un’estetica molto popolare è un punto di somiglianza.

Lana Del Rey fa tendenza su Twitter mentre quest’anno è stata snobbata dai Grammy! pic.twitter.com/NtwF2Iy4Qy — LDR Crave (@LDRCRAVE) 23 novembre 2021

A parte il fatto che sono molto popolari e hanno vinto numerosi premi è un altro, i cantanti non hanno molto in comune. Pertanto, Eilish ha parlato dei confronti nel 2019 e ha posto fine a tutto ciò una volta per tutte. Parlando con Joe Taysom, il cantante di Bad Guy ha dichiarato:Non voglio sentire che Billie Eilish è la nuova Lana Del Rey. Non mancare di rispetto a Lana in quel modo!“

“Siamo cresciuti ascoltando un sacco di Beatles e Lana Del Rey è stata una persona importante per noi”. – Billie Eilish e Finneas sulle loro prime influenze nella scrittura di canzoni durante il podcast Smartless pic.twitter.com/6AXDe3D1su — Lana Del Rey Info (@LDReyInfo) 15 febbraio 2021

L’artista vincitore del Grammy ha inoltre aggiunto che un paio di anni dopo, quando un altro artista cerca di farsi un nome, non vuole che vengano paragonati a lei. Non solo perché scoraggerebbe l’artista, ma le darebbe anche la sensazione di essere stata rimpiazzata. Le sue emozioni sono state ricambiate da Lana Del Rey che ammira anche Eilish e il suo mestiere.

