“Non stavo pensando all’età quando sono andato all’audizione”: Hwang In-Yeop sul ruolo di studenti sulla trentina e sul suo rapporto con i suoi co-protagonisti su Sound of Magic

La maggior parte di noi è abituata a vedere attori più grandicelli, sulla trentina, interpretare il ruolo di studenti delle scuole superiori. Gli esempi più popolari di questo sono Riverdale e The Vampire Diaries. Molte volte, questo sembra estremamente fuori luogo, con gli esempi più popolari che sono di nuovo Riverdale e The Vampire Diaries. Ma, nel caso degli attori coreani con i loro caratteristici volti ben rasati e tagli di capelli rinfrescanti e da ragazzo, non vediamo molti problemi. Un altro L’attore coreano sulla trentina che ha ricevuto molti elogi per la sua interpretazione di uno studente delle superiori è Hwang In-Yeop nel k-dramma Il suono della magia.

Hwang In-Yeop sulla disparità di età tra lui e il personaggio di The Sound of Magic Na Il-Deung

Chiunque abbia trasmesso per la prima volta questo Netflix Original senza una precedente conoscenza dell’attore non avrebbe mai indovinato l’età dell’attore. Con i suoi occhiali rotondi in stile Harry Potter e i capelli vaporosi, Hwang assomiglia molto all’adolescente che interpreta. Tuttavia, l’attore ha parlato della sua carriera e di come ha iniziato a interpretare il ruolo di adolescenti sulla trentina. Egli ha detto, “Ho iniziato a svolgere ruoli da studente a trent’anni.“

Ma ci si potrebbe chiedere quali siano i criteri per il casting di un ruolo del genere. Di recente, abbiamo visto Joe Locke e Kit Connor interpretare i ruoli degli adolescenti gay Charlie Spring e Nick Nelson in un ambiente scolastico. L’unica caratteristica comune che condividono oltre alla loro aura rinfrescante è quella della loro abilità recitativa. L’attore K-drama ha ulteriormente elaborato: “Non stavo pensando all’età quando sono andato al mio provino.” Lui continuò, “il regista mi ha scelto solo dopo aver considerato il mio potenziale, quindi sto lavorando facendo del mio meglio.”

Proprio come Fermacuori fan, i fan di Il suono della magia sono sbalordito dal modo in cui Hwang ha dato vita al ruolo. Hwang ha commentato l’amore che ha ricevuto, dicendo “Sono grato di aver ricevuto tanto amore”. Non solo la serie Netflix è una delle più apprezzate sulla piattaforma al momento, ma ha anche recensioni ampiamente positive.

Ecco il tuo spunto per lo streaming Il suono della magia su Netflix ora! Se hai finito con lo spettacolo, ecco altri k-drama simili per farti abbuffare stasera.

LEGGI ANCHE: Squid Game non è l’unico! Controlla qui i migliori K-Drama su Netflix in questo momento

Il post “Non stavo pensando all’età quando sono andato all’audizione”: Hwang In-Yeop sui ruoli di studenti sulla trentina e la sua relazione con i suoi co-protagonisti in Sound of Magic è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.