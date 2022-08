Non solo karate, il cast di “Cobra Kai” ha preso lezioni diverse per abbracciare i loro personaggi

Cobra Kai è la serie più discussa in questo momento tra gli appassionati di karate. Rivalità dopo 34 anni di separazione, nuovi drammi adolescenziali, triangoli amorosi in crescita e molta azione sono alcune cose che i fan dello show amano. I personaggi dello spettacolo hanno questioni che sono vicini alla loro vita reale, che li porta più vicino al pubblico. Tuttavia, i recenti colloqui con i membri del cast li porterebbero ancora più vicini ai loro fan. Mentre stiamo aspettando stagione 5 dello spettacolo, sentiamo cosa ha portato con sé il cast dello spettacolo oltre alle lezioni di karate.

Una volta Socrate disse, “Conoscere te stesso è l’inizio della saggezza.” Mentre era una delle lezioni che Signor Miyagi cercato di insegnare Daniele in Il bambino del karate film, il cast di Cobra Kai sembra anche averlo preso sul serio. Come ne abbiamo già parlato in precedenza, il cast ci ricorda ancora una volta che il lo spettacolo non è solo questione di karate e navi diverse. Trasmette più di questo. Mary Mouser, insieme a questi co-protagonisti dello spettacolo, ha parlato cosa hanno imparato dallo spettacolo.

La star di Cobra Kai ha guadagnato più delle lezioni di karate

Ogni spettacolo ha qualcosa in più dire di quello che pensiamo. Proprio prima della premiere di Cobra Kai stagione 5, il cast dello spettacolo ha ricevuto ammirazione e amore dai fan. Mentre esprimevano il loro gratitudine e chiedersi quanto sia diventato grande lo spettacolo, l’intervistatore ha posto loro queste domande quello che avevano imparato dallo spettacolo. E questo è ciò che ogni stella ha guadagnato.

Mary Mouser, chi interpreta il personaggio di Samantha La Russo, ha parlato del suo apprendimento. Lei ha trovato se stessa tramite Samantha viaggio di ritrovarsi nello spettacolo. Mary ha ammesso di essere sul lato sicuro sempre. Tuttavia, interpretare Samantha nello show ha fatto uscire anche Mary dalla sua zona di comfort. Mary ha lottato personalmente con lei fiducia. Ma il viaggio di Samantha le ha dato questo. “Sono stato in grado di fare quella cosa che non avrei mai pensato di poter fare. E ora voglio fare la prossima cosa, la prossima cosa più difficile”, disse Maria.

Nel frattempo, Lista Peyton imparato a creare confini sani. Lei imparato che va bene avere nemici, e va bene non essere il migliore amico di tutti. Gianni De Cenzo, che interpreta Demetri, ha detto che, indipendentemente da ciò che il suo personaggio ha ottenuto nello spettacolo, “Demetri, in un certo senso, rimane sempre fedele a se stesso”, disse Gianni. Amava questo Demetri.

Bene, tutti hanno imparato una cosa o l’altra da Cobra Kai. Cos’hai imparato da questo? Puoi rivedere lo spettacolo qui e rivisitare l’universo del karate per guardare lo spettacolo con un approccio diverso.

