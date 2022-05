“Non solo il sottosopra, ma anche questioni personali”: Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) parla di What More Stranger Things Stagione 4

Ora che ci stiamo avvicinando all’ultimo piccolo verso il rilascio di Cose più strane, i fan sono entusiasti di ottenere tutte le informazioni sulla trama e su come i loro personaggi preferiti reagiranno alle cose. Essere il “Game of Thrones” stagione di Netflix Original, i fan sanno che vedranno un molti dei personaggi attraversano qualcosa di personale. Caleb McLaughlin, che interpreta il ruolo di Lucas Sinclair, ha parlato del ragazzo e delle sue lotte e di come la stagione 4 non si concentrerà solo sulla tradizione della città di Hawkins, ma mostrerà anche questioni personali.

Caleb McLaughlin su cosa Cose più strane la stagione 4 si concentrerà su

Dopo la fine dell’ultima stagione della serie Netflix, i fan sanno che il gruppo opererà da tre diverse località in tutto il mondo. Questo è un enorme cambiamento rispetto a quello a cui erano abituati. McLaughlin ha iniziato affrontando questo. Egli ha detto, “ci sono tipo quattro luoghi diversi in questa stagione, quindi c’è sicuramente molta separazione.” Quindi, le scene verso la fine della stagione che hanno riunito l’intero gruppo potrebbero non accadere del tutto. Questo rende le cose molto più cupe poiché i bambini sono completamente soli.

Per quanto riguarda i problemi che dovranno affrontare, sappiamo dal trailer che tutti i bambini dovranno affrontare la crescita. Undici andranno a scuola, non più protetti da Mike. Will lascerà il conforto della sua pittoresca cittadina e degli amici che lo amavano. Mike, Dustin e Lucas combatteranno i propri problemi mentre Max affronta la morte di Bily. Caleb McLaughlin ha commentato come i problemi che i personaggi dovranno affrontare non saranno solo vari. Ha commentato il “diversi ostacoli che stiamo affrontando dai nostri personaggi, anche dentro di noi, non solo il Sottosopra ma anche questioni personali.”

La prossima stagione della serie Netflix a quanto pare risponderà molto a “personale” domande sul cast, non solo sulla tradizione.

Cose più strane la stagione 4 sarà presentata in anteprima sugli schermi di Netflix 27 maggio 2022. Trasmetti in streaming le stagioni precedenti e preparati subito!

