Non solo i fan, anche Brett Gelman alias Murray Bauman è pronto a spedire Byler nella prossima stagione di “Stranger Things”

La relazione tra Will Byers e Mike Wheeler in Cose più strane ci ricorda i personaggi titolari di Benjamin Alire Sáenz, Dante e Aristotele. I due personaggi sono tratti dal suo romanzo di formazione Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo. Dante, proprio come la nostra Volontà, è un persona estremamente empatica che ha una cotta per il suo migliore amico Aristotele. Ed è stato capito fin dall’inizio del romanzo. Non c’era bisogno di uscire allo scoperto e dire qualcosa del tipo “Sono gay/queer/bisessuale”.

Dopo una lunga attesa, discussioni e teorie dei fan, finalmente lo hanno confermato Cose sconosciute 4. Subito dopo, Noah Schnapp ha anche chiarito che il suo personaggio è queer. Ora lo sappiamo Will the Wise è veramente gay nella serie di Netflix. Sappiamo anche che è perplesso per il suo migliore amico Mike. Sebbene Byers non l’abbia mai confessato, è stato ovvio attraverso i sottili suggerimenti che ha lasciato durante la serie, ma non a Mike. E dopo la quarta uscita, i fan desiderano segretamente che Byler (Byers+Wheeler) si alleni. Bene, una piccola correzione qui: non solo i fan, anche gli attori sono tutti a supportare la bella partita.

Recentemente Murray Bauman, alias Brett Gelman, ha condiviso i suoi pensieri sullo stesso, ed è piuttosto salutare leggere:

Brett Gelman è al posto di Byler in Stranger Things

Dopo che Will Byers è finalmente uscito come Gay, abbiamo scoperto che Mike gli piaceva moltissimo. Bene, la scena del furgone spiega tutto. E i fan non vogliono niente di meno che questa nave per i due personaggi Cose sconosciute 5. Di recente Brett Gelman ha twittato che è per Byler purché la loro storia d’amore non spezzi il cuore di nessuno. Ed è una delle cose più soddisfacenti che si possano sentire prima della quinta uscita.

Io sono per Byler se Byler è per Byler. Se è una corrispondenza, allora dovrebbe essere così. Non sono per Byler se Mike non è per questo perché poi Will si fa male. E non voglio nemmeno che El abbia il cuore spezzato. Ma se Byler è ciò che dovrebbe essere, allora spedisco Byler GRANDE TEMPO!!! — Brett Gelman (@brettgelman) 17 luglio 2022

Brett Gelman interpreta Murry Bauman nell’originale Netflix, che ha cambiato la storia dei contenuti. Bauman è ritratto come un investigatore privato nella seconda stagione che tenta di trovare la verità dietro la morte della migliore amica di Barbara, Nancy. Ma sembra che non sia solo un eccellente investigatore ma è anche responsabile dell’accensione di fiamme romantiche tra Nancy e Jonathan. Anche più avanti nella serie, ha interpretato Cupido per Joyce e Hopper. E sembra che continuerà ad essere quell’amico di supporto per sempre.

Fai parte anche tu del team Byler? Dicci nella sezione commenti qui sotto. Cose più strane 4 è ora in streaming su Netflix.

