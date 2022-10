“Non se n’è mai andato ma…” – Il produttore di “Black Adam” ha parlato delle possibilità con Henry Cavill di Superman in futuro

C’è di più da di Superman storia che Henry Cavill non vede l’ora. L’attore potrebbe essersi unito al Lega della Giustizia nel 2013. Tuttavia, a causa dell’enorme successo del film, ha ripreso il ruolo di Superman in molte delle produzioni future, come Batman contro Supermane Lega della Giustizia, oltre ad apparire in Justice League di Zack Snyder.

Dopo una pausa di diversi anni, Lo stregone l’attore è tornato con il suo mantello da Superman per recitare al fianco di Dwayne Johnson per celebrare il supercriminale della DC Adamo Nero. Ma il suo viaggio con la DC è tutt’altro che finito. E il produttore Dany Garcia spiega le possibilità che possono essere esplorate con Cavill.

Lo scopo di Henry Cavill di Superman nel mondo DC

Henry Cavill e Dwayne Johnson, entrambi hanno avuto buoni nomi per avere progetti di successo a loro nome. In un mondo competitivo di fantasia, la DC spera di combattere per il comando usando il proprio personaggio mentre esplora gli altri. Adamo Nero il co-produttore Dany Garcia ha parlato con ET dei suoi piani futuri e delle sue speranze con il mondo DC.

“È stato un viaggio fantastico… direi che credevamo che ci fosse una continuazione [Cavill] come Superuomo”, ha detto, mentre spiegava il suo ultimo progetto e come questo sia stato un viaggio emozionante per lei. “Non l’ha mai lasciato, ma ci sono storie da raccontare.“

Insieme a Adamo Nero, la DC desiderava introdurre non solo quell’altro personaggio, ma anche altri del loro universo. Ma secondo i rapporti, il processo per riportare Cavill nei panni di Superman è stato lungo. Finora, la squadra è soddisfatta dei risultati del loro successo. Andando nel futuro, la Warner Bros spera di portare alla luce personaggi DC che non sono stati ancora esplorati sullo schermo. Questo include sia i suoi eroi che il cattivo.

LEGGI ANCHE: Da “Man of Steel 2” a Superman vs Shazam, il ritorno di Henry Cavill apre una pletora di porte per DCEU

Sia la banda della Justice Society of America che i loro antieroi si sono formati Adamo Nero, inclusi Doctor Fate, Hawkman, Cyclone e Atom Smasher. Si è concentrato principalmente sulla trama di Adam con JSA. Attualmente si parla di Cavill L’uomo d’acciaio 2. Adamo NeroIl successo, insieme ad altri piani, dirà quale direzione prenderà la DC per la continuazione e l’esplorazione dei loro personaggi fantasy.

Su chi pensi che dovrebbero girare un film dopo? Fateci sapere nei commenti.

Il post “Non se n’è mai andato ma..” – Il produttore di ‘Black Adam’ ha parlato delle possibilità con Henry Cavill in Future di Superman è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.