“Non riesco nemmeno a guardare Ratatouille”: Julia Garner non ha quasi mai fatto questa scena di “Ozark” per la sua pura paura dei topi

Probabilmente Ozark’Il personaggio più popolare di tutte le stagioni è stata Ruth Langmore. Julia Garner ha interpretato questo ruolo da sputafuoco dalla bocca sfacciata meglio di quanto chiunque avrebbe potuto essere e ha rubato l’intero spettacolo. Per quanto sensibile fosse, aveva uno dei ruoli più sensati di tutti gli altri personaggi contorti. A 19 anni all’inizio dello spettacolo, Ruth Langmore è ritratta come una donna coraggiosa e potente contro ogni previsione. Eppure la testa bionda selvaggia aveva qualcosa sui set di Ozark che ha spaventato la luce del giorno vivente fuori di lei.

Ricordi la scena del sartiame del molo di Julia Garner?

In una delle prime scene della serie, Ruth, influenzata dai suoi zii, è stata costretta a tentare di uccidere Marty (Jason Bateman) al suo molo. Entrare in guerra con se stessa, Ruth ha finalmente deciso di eseguire il piano. Tuttavia, per testare il suo piano prima di metterlo in atto, avrebbe dovuto provarlo su un mouse. Sebbene Ruth Langmore non avesse paura di tenere il topo, Julia Garner sì. L’attrice è una murofobica (qualcuno che ha paura dei topi) tanto che la mano che vediamo tenere il topo non è nemmeno sua.

Il personaggio più audace, che ha sempre dato del filo da torcere a un cartello della droga messicano e ha continuato a tenere i personaggi più traditori ai margini, non riusciva a convincersi a farlo. Tutto ciò che abbiamo visto è stato il gioco di mano di un extra sullo schermo. Più tardi in un’intervista con The Cut, Julia rivela la sua fobia per i topi. “Non riesco nemmeno a guardare ‘Ratatouille’! È un topo dei cartoni animati, ma è disgustoso. Cucina. È disgustoso,” ha rivelato Giulia. Il Inventare Anna l’attrice racconta come i produttori di Ozark hanno cercato di convincerla a fare la scena del topo immaginando che fosse un caricatore del telefono. Tuttavia, non poteva andare fino in fondo. “E io sono tipo, non caricherò mai più il mio telefono,” ha aggiunto l’attrice.

Come le ramificazioni risultanti hanno finito per stabilire un nuovo legame nella serie

Anche se questo deve essere stato un momento festoso per la squadra sul set, la scena in cui si è effettivamente svolta Ozark è stato uno degli episodi più intensi di sempre. Non importa quanto lontano sia andato, Ruth ha sacrificato la sua famiglia per la sua lealtà a Marty. Questa è stata la scena che ha stabilito un legame unico tra Marty e Ruth.

Ruth si guadagnò la fiducia di Marty ei Byrde la considerarono nientemeno che una famiglia. Sebbene la loro bella relazione padre-figlia di basso profilo sia sempre stata sprezzante, c’era questa connessione genuina costruita sulla fiducia che li ha tenuti ad andare avanti quasi fino alla fine.

