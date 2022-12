“Non riesco a toglierlo dal …” – Amanda Anka su come Jason Bateman si è trasformato dall’alcol allo yogurt

Jason Bateman è un’ispirazione per tutti noi per molte ragioni. A parte il fatto che l’attore lavora sodo e ha successo, le sue lotte con l’alcolismo gli hanno creato un senso di relatività. Come l’attore ha lottato a causa della sua dipendenza dalle feste che alla fine hanno iniziato a guardare indietro al fronte del lavoro e poi a ricostruirsi come uno dei migliori di Hollywood, l’attore ha avuto un bel giro. E sua moglie Amanda Anka deve ringraziare per molte ragioni. Come l’attore ha menzionato nel suo discorso di accettazione del premio SAG, Amanda Anka è uno dei motivi principali alla base del motivo per cui Jason Bateman potrebbe avere il successo che ha oggi. In un’intervista nel 2013, si è aperta su quanto sia grande il Ozark l’attore si è trasformato

Amanda Anka su come Jason Bateman sia una persona nuova

Dal non avere alcun lavoro ai progetti in programma per lui non solo come attore ma anche come regista e produttore, Bateman si è davvero fatto strada. E le sue lotte non erano un segreto per nessuno. Quando l'”icona degli adolescenti” si riduce a fare solo pochi film mediocri, la caduta è stata l’unica cosa di cui si poteva parlare. Ma attraverso la pura perseveranza e un ultimatum di sua moglie, il Ozark l’attore ha finalmente deciso di mettere le cose in chiaro.

Ora ha ricevuto i Golden Globe, SAG e con un altro progetto di successo, sarà sulla buona strada per il palcoscenico degli Oscar. In un’intervista che ha fatto con GQ nel 2013, l’attore ha rivelato che contrariamente alla credenza popolare, in realtà è una persona molto tranquilla. E sua moglie è l’esatto contrario di lui.

“Mi sistemo a tavola, non accanto a lei ma di fronte a lei, così posso guardarla mentre spara a quella cosaBateman parlava di sua moglie. E anche Anka ha ricambiato il complimento con un “È l’uomo più sensibile e generoso senza essere fragile, il che mi interessa.”

La storia di come Amanda Anka ha dato a Jason Bateman un ultimatum è popolare. Non solo perché ha segnato un grande cambiamento, ma anche perché è una storia piuttosto romantica. Nel corso degli anni Bateman si è completamente trasformato non solo come attore ma anche come persona. E se Anka è “Non riesco a farlo alzare dal divano per andare a una festa. Questo è un ragazzo che vuole andare a prendere lo yogurt gelato e tornare a casa” è qualcosa su cui basarsi, quindi l’attore ha ucciso tutte le tracce dell’animale da festa che era una volta.

