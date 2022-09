Non preoccuparti tesoro su Netflix? (dove guardare)

C’è molto fermento intorno al regista Olivia Wilde Non preoccuparti tesoroe molti abbonati Netflix probabilmente si stanno chiedendo se possono godersi l’intrigante film con protagonista l’attrice Florence Pugh.

Pugh è stata una potenza sul grande schermo e mostra piccoli segni di rallentamento. L’attrice ha entusiasmato il pubblico in film come Mezzogiorno e Vedova Nera. Nel prossimo futuro interpreterà Yelena Belova ancora una volta nel MCU Fulmini film, ma prima che ciò accada, ha ottenuto una notevole quantità di consensi per quanto riguarda il suo ruolo in Non preoccuparti tesoro.

L’intrigante lungometraggio vede Pugh nei panni di una casalinga degli anni ’50 che inizia a pensare che qualcosa non va nell’utopia suburbana sperimentale in cui vive con il marito maniaco del lavoro, Jack Chambers, interpretato da Harry Styles. Nel cast c’è anche Chris Pine, che Il newyorkese definita la “cosa migliore del film”. Nel mix ci sono anche Gemma Chan, Nick Kroll, KiKi Layne e la stessa Olivia Wilde.

La sceneggiatura è stata scritta da Katie Silberman sulla base di una storia scritta da lei stessa, Cary Van Dyke e Shane Van Dyke. Non preoccuparti tesoro ha una durata di 123 minuti e sarebbe sicuramente un’ottima opzione per una serata al cinema se fosse su Netflix.

Don’t Worry Darling è disponibile su Netflix?

In effetti, sarebbe incredibilmente l’ideale vivere l’affascinante film con un cast costellato di stelle dall’inizio alla fine sullo streamer. Ma ciò non accadrà perché Non preoccuparti tesoro non è un’opzione su Netflix e non è chiaro se occuperà mai un posto all’interno della formazione dello streamer.

Fortunatamente, gli abbonati hanno una serie di scelte quando si tratta di film thriller psicologici stimolanti. Alcune delle opzioni pronte per lo streaming su Netflix includono Spiderhead, Bird Box, La Perfezione, e Ossigeno.

Attualmente, Non preoccuparti tesoro è solo nei teatri. Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Non preoccuparti tesoro?