“Non potevo fare SH **. Non potevo andare da nessuna parte”- Billie Eilish rivela il segreto dietro il cambiamento del suo vivace colore di capelli

Molti meravigliosi artisti musicali scelgono la loro musica per incanalare il proprio viaggio, la propria crescita e il proprio dolore. E Billie Eilish, con i suoi undici Grammy in bella mostra, è la personificazione di una meravigliosa artista musicale. Ma mentre ha imparato l’arte di esprimersi attraverso le sue canzoni, dato che il capolavoro Ocean Eyes è uscito nel 2016. Tuttavia, i testi pieni di sentimento non sono l’unica cosa con cui Eilish si esprime. L’impatto dell’artista vincitrice del Grammy come trendsetter è stato enorme quanto quello che ha avuto come cantante.

Billie Eilish può letteralmente sfoggiare qualsiasi colore di capelli istg. pic.twitter.com/2D8vBsDYe5 — ire (@1itsire) 3 dicembre 2021

Quello che era iniziato con un bellissimo si è lentamente evoluto in un verde Ben-10. E ogni cambio di colore significava una nuova era per Billie Eilish e i suoi fan. Ma nell’ultimo anno, i fan non sono riusciti a vedere Eilish fare una grande dichiarazione con i suoi capelli. Il cantante si è attaccato alla bionda piena su ciocche corvine piene. Nessun aspetto mezzo verde, mezzo nero o colore di capelli vibrante, in effetti. Questo è sembrato sospetto ai fan e si sono affrettati a mettere in dubbio il benessere mentale di Eilish. Ma per fortuna, Vogue le ha chiesto di condividere la sua routine notturna e, sebbene non direttamente, i fan hanno ottenuto una risposta soddisfacente alla loro domanda.

Billie Eilish rivela il motivo per cui ha cambiato colore di capelli

Contrariamente alla credenza popolare, Eilish non ha smesso di colorarsi i capelli perché era calva. Come rivela la cantante nella sua apparizione sul canale Vogue, ha dovuto farlo per un motivo molto importante. Non capita tutti i giorni di vedere qualcuno in giro con i capelli verdi simili a quelli dell’auto di Ben 10 e che ha reso Eilish un pessimo Babbo Natale segreto in pubblico.

NON ORA LA DOLCEZZA BILLIE EILISH SI È TINTA I CAPELLI MARRONI pic.twitter.com/YPkjIHc35P — erin (@powerisntpain) 3 dicembre 2021

In una folla che mantiene colori neutri sulla loro corona, il suo verde ha urlato “Pop Star”. Pertanto, per evitare l’attenzione quando andava in giro, la cantante ora mantiene i capelli neutri.

“È molto più facile per me uscire nel mondo ed essere una persona normale con un colore di capelli normale per me”, ha detto il cantante.

Billie Eilish che si fa morire i capelli è molto più impressionante della mia esistenza, niente berretti. pic.twitter.com/qXk5MSjwq2 — Priyanka Acharya (@_priiii_) 3 dicembre 2021

Eilish è stata esplicita su come la celebrità abbia influenzato la privacy che amava molto. Quindi, non le dispiaceva lasciare andare i colori vivaci dei capelli a favore di esso. Mentre ci manca la sorpresa che i capelli di Eilish hanno comportato, il nero è il nuovo verde, se Eilish dice che lo è.

