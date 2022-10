“Non perdono alcun male” – Jaylen Brown continua a lavorare con Kanye West anche dopo che le controversie sono in alto

Kanye West, che si chiama Ye, è stato l’argomento più di tendenza a Hollywood, soprattutto dopo che lui e Kim Kardashian si sono separati. Il proprietario di Yeezy è immerso in polemiche, ricevendo attenzioni negative da persone di tutto il mondo. Tuttavia, questo mese si è rivelato più catastrofico per il rapper poiché ha fatto diversi commenti antisemiti nelle recenti interviste. Lo stilista e imprenditore deve continuamente affrontare contraccolpi mentre molte aziende tagliano i legami con lui.

Tutte queste osservazioni stanno influenzando l’immagine del cantante Gold Digger. Tuttavia, ci sono ancora alcune persone che sono ancora pronte a collaborare con il rapper. Uno di questi include Jaylen Brown, che continua a lavorare con Donda Sports di West. Che opinione ha questo famoso giocatore NBA sul re delle polemiche?

Jaylen Brown continuerà la sua collaborazione con il proprietario di Donda Sports Kanye West

Donda Sports è un’agenzia di marketing fondata da Kanye West che fornisce supporto olistico agli sportivi durante e dopo la loro carriera. Sebbene il rapper abbia avviato questa organizzazione, è supportato da uno sportivo professionista. E uno dei maggiori contributori include Jaylen Brown, che ha firmato con lui all’inizio di quest’anno.

Secondo lo scenario attuale, quando le persone abbandonano la loro collaborazione con il musicista americano, Brown ha intenzione di restare. “In primo luogo, non perdono alcun danno, danno o pericolo nei confronti di alcun gruppo di persone o individui di sorta”, ha spiegato. Detto questo, continuerà a lavorare con Donda Sports poiché ha una visione più grande di quella che sta facendo Ye: elevare la sua comunità.

Inoltre, il giocatore NBA ha affermato che l’agenzia non riguarda solo il proprietario ma anche le persone che ne traggono vantaggio. “Il motivo per cui ho firmato con Donda Sports, rappresentava l’istruzione, l’attivismo, l’interruzione, le famiglie monoparentali e molte più persone sono coinvolte in qualcosa del genere”, spiegato ulteriormente Brown.

A questo punto, il giocatore di basket di 26 anni ha intenzione di concentrarsi sul suo lavoro e costruire il proprio centro sociale in futuro. Quindi continuerà a lavorare per le persone e le comunità che non possono dare voce ai loro problemi.

Cosa ne pensi del fatto che Ye venga evitato dai suoi collaboratori? Pensi che Brown dovrebbe tagliare i legami con l’Occidente? Raccontaci le tue opinioni nei commenti.

