“Non lo sapresti mai”: Billie Eilish sgorga con Zing l’arte di fare musica a David Letterman usando il suo “più felice che mai”

Dopo aver accennato a un sacco di momenti incredibili dello spettacolo, “Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman” è finalmente arrivato e i fan ne stanno impazzendo. E mentre conosciamo un po’ meglio le nostre celebrità preferite con questi episodi, così fa il presentatore, Letterman stesso. Nell’episodio con il Billie Eilish, sette volte vincitrice di un Grammy, abbiamo visto il cantante mostrare Letterman l’arte di fare musica. E fidati di noi, è una rivelazione per ognuno di noi. Siamo rimasti sorpresi quanto David nel vedere come Eilish ha creato la sua famosa canzone “Happier Than Ever”.

In una clip condivisa da Netflix su Twitter, vediamo Billie Eilish e David Letterman parlare di musica. Durante quella conversazione, il cantante di “Bad Guy” ha rivelato che esiste una cosa chiamata “comping a vocal” che viene utilizzata durante la creazione di musica. Onestamente, siamo confusi quanto Letterman. Tuttavia, Eilish spiega ulteriormente nel video cosa significa effettivamente. E anche allora, non siamo altro che sbalorditi dal suo talento.

Billie Eilish analizza l’arte di fare musica per David Letterman

Durante una conversazione con il comico/conduttore televisivo americano, Eilish ha rivelato che in realtà prende un sacco di riprese di una singola canzone. Tuttavia, ha cercato di farlo in modo tale che “in ognuno c’è qualcosa di utilizzabile per ogni singola parte“. Tuttavia, come molti di noi, anche Letterman aveva un’idea nella sua mente. Pensava che i cantanti cantassero tutto in una volta, con piccole eccezioni. Ma non è proprio quello che fanno, ha rivelato Eilish.

Successivamente li vediamo entrambi ascoltare la versione vocale di Billie Eilish della sua canzone, “Happier Than Ever”. Viene rivelato che Eilish ha preso 87 prende per realizzare il prodotto finale, che era la canzone originale. Letterman ha persino paragonato scherzosamente guardare le riprese sullo schermo al suo cardiologo. Egli ha detto, “Dov’è il blocco? Quale? Oh, capisco. Bene.“

Dovresti onestamente dare un’occhiata all’intero episodio su Netflix per vedere quanto fosse eccitato e sconcertato Letterman da questa piccola visione dell’industria musicale.

