Non limitarti a guardare la stagione 8 di “The Flash” su Netflix, leggi prima questo

Dopo una lunga attesa, la stagione 8 di The Flash sta finalmente arrivando su Netflix. La serie è basata sul fumetto DC che ripercorre la storia delle origini di Barry Allen alias The Flash, che ha avuto un periodo piuttosto difficile negli ultimi anni. La sesta stagione è stata interrotta; ci sono stati ritardi nella produzione e nella stagione 7, tuttavia, The Flash ha continuato a servire gli affamati fan della DC. Prima di sistemarti per una sessione di abbuffata, ecco un piccolo riassunto per aiutarti ad aggiornarti sugli eventi che hanno avuto luogo la scorsa stagione.

Il riassunto della settima stagione di Flash

La scorsa stagione è iniziata con uno scontro significativo tra Godspeed e The Flash. Barry fa visita alla mente di August Heart per impedirgli di diventare Godspeed. Gli dice le sue vere intenzioni: vuole la velocità organica. Barry ha rifiutato di darglielo e ha collaborato con Jay Garrick, la figlia Noa e il figlio Bart. Nel mix c’è anche la moglie di Barry Iris e Cisco/Mecha-Vibe per combattere Godspeed ei suoi cloni. Tuttavia, la squadra non poteva resistere a Godspeed. Barry ha usato inconsapevolmente la connessione della forza della velocità di Heart per far ripartire la sua memoria, ma ciò ha portato Heart a guadagnare velocità organica e assorbire il potere dei suoi cloni.

Senza scelta, Barry si unisce a Eobard Thawne (Reverse Flash), l’assassino di sua madre. Thawne è riuscito a infilare una lama attraverso Heart e hanno finito per vincere il combattimento. Ma subito dopo che Thawne insegue Barry ma si rende conto che Barry è più veloce ora, si arrende e corre nella notte.

Dopo che la significativa catastrofe è stata scongiurata, Barry e Iris rinnovano i loro voti a casa di Joe. Per la gioia dei fan, anche Joe e Cecile ufficializzano le cose. Nel frattempo, Kristen Kramer si rivela essere una meta. Ha il potere di copiare il potere di qualsiasi meta nelle vicinanze.

Cosa aspettarsi da The Flash Stagione 8 su Netflix?

I creatori di Flash hanno pianificato uno speciale evento in cinque parti per dare il via alla stagione 8 su Netflix. Stanno cercando una sensazione crossover e lo spettacolo presenterà i supereroi della “CW verse”. Oltre a comparire anche nuovi cattivi, uno, in particolare, è pubblicizzato come il più grande e potente cattivo che The Flash abbia mai affrontato.

