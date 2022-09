“Non li ho mai lasciati giocare con il mio culo” – Kanye West ha sbattuto Amber Rose per le sue affermazioni mentre era sposato con Kim K

Kanye West ha fatto notizia quasi ogni giorno al giorno d’oggi. A volte con il suo affari passati e, talvolta, con i suoi commenti su questioni diverse. Questa volta, è un ritorno al passato di una delle risposte che ha dato a uno dei suoi tanti ex. La donna non è altro che la modella e attrice americana Amber Rose. Nel 2008, Amber e Kanye si stavano frequentando. Prima di separarsi ufficialmente nel 2010, la coppia stava insieme da due anni.

Presumibilmente si innamorarono di altre persone. Così la coppia ha deciso di separarsi. Mentre Kanye usciva con Kim, Amber iniziò a vedere Wiz Khalifa. Anche la sua canzone “Cold” si riferiva alla relazione. Tuttavia, le cose sono diventate brutte quando il rapper Donda ha scelto di rivolgersi ad Amber mentre fa la sua apparizione su Il Club della colazione.

Amber si apre sulle inclinazioni sessuali di Kanye West

Nell’anno 2016, Rose ha fatto un’apparizione sul Ragazzi ci siamo fottuti podcast. Làha annunciato di non essere mai stata innamorata di Kanye, mentre si sono frequentati tra il 2008 e il 2010. È stata interrogata su tutto, dai nudi alle volte in cui è stata svergognata. Ha anche affermato di non essere affatto innamorata di Kanye.

Awww @kanyewest sei arrabbiato se non ci sono più a giocare nel tuo buco del culo? #FingersInTheBootyAssBitch — Amber Rose (@DaRealAmberRose) 27 gennaio 2016

Lei ha risposto, “Vero amore? Era con mio marito”. Il Sorella Codice l’attrice ha chiarito che da “marito”, intendeva il suo allora marito, Wiz Khalifa. Ha anche condiviso i dettagli della simpatia sessuale di Kanye nel suo tweet.

Kanye non ha reagito al post di Amber per oltre 36 ore. Con questo, ha assicurato che il suo seguito su Twitter ha notato che non gli piace quel tipo specifico di interazione sensuale, secondo ET. Ha inoltre detto, “Gli ex possono essere matti, ma sappi solo che non li lascio mai giocare con il mio culo.” Riferendosi all’atto sessuale, ha detto che non lo fa e rimane lontano.

Chiarindo il suo precedente tweet, ne ha aggiunto un altro, dicendo che non è interessato a quel genere di cose, riferendosi alla sua allora moglie Kim Kardashian. Ha detto che il loro amore è così unico che può trasformarsi “ex in migliori amici”.

Dato che lui e Kim si sono lasciati ora, sarà straordinario vederli trasformarsi in migliori amici, dato l’amore che hanno condiviso in passato.

