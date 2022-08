Non l’ho mai fatto e Locke and Key

Se vuoi fare qualcosa questo fine settimana, non cercare oltre. Di seguito è riportato un elenco di alcuni fantastici programmi Netflix degni di un’abbuffata del fine settimana. Lo streamer ha un vasto catalogo di spettacoli nuovi e vecchi per farti divertire durante tutto il fine settimana, permettendoti di goderti un po’ di tempo libero.

Questa settimana, The Sandman, Virgin River, e Cose più strane ancora forte nell’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix. Sono uniti da Riverdale, avvocato straordinario Woo, continua a respirare, e molti altri menzionati di seguito.

Se stai cercando un nuovo fantastico film questo fine settimana, dai un’occhiata Cuori viola inesplorati, e Jamie Foxx in Day Shift. C’è ancora un po’ di tempo per dare un’occhiata ai film in uscita da Netflix ad agosto.

I migliori nuovi programmi Netflix del 13 agosto 2022

Ecco cinque spettacoli da aggiungere alla tua lista di controllo questo fine settimana!

Non ho mai avuto la terza stagione

La terza stagione della serie originale Netflix Io non ho mai è ora disponibile per lo streaming. La serie teen drama conterrà ancora una volta 10 episodi per la sua ultima stagione. Liberamente basata sull’infanzia del co-creatore della serie Mindy Kaling a Boston, questa serie è ambientata nella San Fernando Valley. Lang Fisher si unisce a Kaling nella creazione della serie e la coppia ha già lavorato insieme Il progetto Mindy.

La serie segue la drammatica vita adolescenziale di Devi Vishwakumar, una ragazza tamil indiana-americana di 16 anni. Dopo aver perso suo padre, perde la capacità di camminare per tre mesi. Quindi continua la vita di un’adolescente media che deve affrontare la scuola e la vita familiare, i suoi sentimenti per i ragazzi e tutte le altre emozioni che si provano durante quel periodo.

Locke & Key stagione 3

La terza e ultima rata del Serratura e chiave la serie è ora su Netflix. I fan sono stati entusiasti di vedere cosa porterà l’ultima stagione alla storia della famiglia Locke e della loro misteriosa Keyhouse.

La storia inizia quando la famiglia Locke si trasferisce nella loro casa di famiglia e i bambini scoprono chiavi misteriose in tutta la casa. Ogni chiave possiede il suo potere magico. Quando i bambini iniziano a usare le chiavi, scoprono che non sono gli unici a voler usare le chiavi, ma gli altri che le cercano vogliono che i poteri siano usati per il male.

L’ultima stagione è composta da otto episodi per completare la storia.

Ho appena ucciso mio padre

Le docuserie Ho appena ucciso mio padre è una storia in tre parti di Anthony Templet, un diciassettenne che ha sparato a suo padre, Burt. La coppia ha litigato durante la quale Anthony ha sparato a suo padre due volte e poi ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per denunciare l’incidente.

Creato da Skye Borgman, Ho appena ucciso mio padre non esplora se Anthony abbia commesso o meno il crimine, ma racconta gli eventi scioccanti che hanno portato al motivo per cui lo ha fatto e gli eventi che hanno portato ad esso. Questa serie lascerà gli spettatori con i brividi.

Casa da sogno istantanea

Casa da sogno istantanea è l’ultima serie di rifacimenti della casa con una svolta: i rifacimenti saranno completati in 12 brevi ore. I progetti per questi rapidi rifacimenti vengono completati presso la sede del team di progettazione con mesi di anticipo.

Il team di progettazione è composto da Adair Curtis, Erik Curtis, Nick Cutsumpas e Paige Mobley, e la serie è presentata da Daniel Brooks (L’arancione è il nuovo nero). La prima stagione consiste in sette progetti di ristrutturazione di case.

Matchmaking indiano stagione 2

La seconda stagione della serie originale Netflix Matchmaking indiano è stato recentemente rilasciato. Emozionante notizia per i fan della serie, a marzo 2022 la serie è stata già rinnovata per una terza stagione.

Matchmaker Sima Taparia, che in precedenza era apparso su Mundhra’s Una ragazza adatta, è pronta per il secondo lotto di single della seconda stagione. La serie dà alla secolare tradizione dei matrimoni combinati una svolta moderna usando i suoi anni di esperienza, l’intuizione perspicace e i metodi tradizionali. La stagione 2 vedrà volti nuovi e familiari mentre cercano il loro abbinamento perfetto.

Quali programmi Netflix non vedi l’ora di guardare questo fine settimana?